快訊

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

北市府續查緝黃牛 女未售出仍遭罰票券40倍金額

中央社／ 台北7日電

為防治黃牛，台北市政府去年底組成專案小組，累計開罰86案、逾2291萬元，其中1案為1名女子欲將5880元的演唱會門票加價販售，雖未售出仍遭處40倍票面金額罰鍰。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，黃牛防治專案小組已查緝並開罰86件黃牛案，累計罰鍰新台幣2291萬7000元，其中多名觸法者因法律認知不足或一時貪心，遭重處票面金額10倍至50倍罰鍰而懊悔不已。

文化局指出，1名年約30歲的女子，將2張原價5880元的周杰倫演唱會門票哄抬至5萬2000元販售，即便事後供稱不是刻意要從中獲利，票券也還沒成功售出，仍遭處票面金額40倍、2張票共47萬400元的罰鍰。

此外，2名分別為24歲與22歲的女子將2張原價5880元的門票加價至5萬5000元販售，雖同樣未完成交易仍屬觸法；還有一名20歲大學生將1張5880元門票以2萬3880元販售，最後遭處票面金額40倍、23萬5200元的罰鍰。

文化局提醒，「文化創意產業發展法」規定，只要是在網路上架、陳列或兜售，都屬於販售行為，不是成交才算黃牛，且取貨、代售等協助黃牛行為也須負擔法律責任，呼籲民眾勿受一時貪念影響而因小失大。

文化局 法律 黃牛

延伸閱讀

黃牛集團鎖定周杰倫演唱會海內外狂撈358萬 卻不服財產被扣這麼多

工程師列印周杰倫演唱會門票販售 8名歌迷受害無法進場

周杰倫、林志穎「同框合照」藏玄機？他1句話答案呼之欲出！

周杰倫與法拉利車隊領隊同框 藤原拓海上身說經典台詞

相關新聞

懷疑被戴綠帽…他拿關刀戳咽喉、銅錢塞嘴殺妻 判無期徒刑定讞

男子徐旻誼不滿入獄時妻子被包養，4年前拿23公分長的關刀模型毆妻，硬捅對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，造成妻子脾臟破裂、...

移民署破獲雇失聯移工私菸工廠 台越戀人緊抱哭喊不願拆離

移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，...

送二手愛馬仕皮夾感謝稅務員 室內裝修老闆貪汙緩起訴繳8萬元

室內裝修工作室負責人王男去年未申報額營業稅，經台北國稅局中南稽徵所柯姓稅務員協助輔導計算銷售額和申報業務，竟拿市價約1萬...

祖父遺囑無法拔掉孫子繼承權 他提告有理卻分不到半毛

會讓長者氣到在預立遺囑時，指定哪個子女不能分，可能是有天大的怒氣，但可以擴及孫字輩嗎？台中一名林姓地主，不滿長子拒絕對保導致土地遭銀行查封，長子又屢次對他提告，因此遺囑中載明長子及其子孫不得繼承遺產，數年後，長子的大兒子，也就是長孫，對自己的叔叔提告，要求繼承自祖父的土地及其他財產，得撤銷繼承登記、恢復成公同共有，並要求分割遺產。 全案日前二審宣判林姓長孫敗訴，儘管法官認定，祖父預立遺囑中要剝奪孫子繼承權部分無理由，也等同確認長孫有繼承權，但卻因為長孫疏忽一項規定，法官最後還是判決長孫的特留分扣減權已經消滅，原可拿到的3百多萬遺產，一毛也拿不到，為何祖父遺囑拔不掉孫子的繼承權？又為何長孫最後竟然一毛都分不到？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將介紹喪失繼承權與特留分扣減權相關規定，歡迎訂閱分享。

死囚黃麟凱1月16日伏法前急聲請大法官暫時處分 憲法法庭不受理

死囚黃麟凱1月16日伏法前，民間司改會等民團律師向憲法法庭遞交暫時處分聲請書，憲法法庭收案後依程序於1月20日分案，不過...

台中看守所主管糾眾打人胰臟破裂？ 檢：他字案已簽結

台中看守所昨天遭網友發文爆料，楊姓受刑人在前年收押期間，曾遭所方主管、其他受刑人圍毆，但事後向法務部、監察院、台中地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。