移民署破獲雇失聯移工私菸工廠 台越戀人緊抱哭喊不願拆離

移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工，連同游姓雇主依違反就業法處理；當時，1名女移工還抱著相戀的台籍陳姓男不放，哭喊「拜託，我不要回去！」

彰化專勤隊指出，專勤隊是接到民眾檢舉，指有多名外國人在民宅中包裝私菸，於是在上月中旬會同彰化警方等單位，在掌握現場狀況後，前往突檢，除查獲失聯或觀光簽證逾期的4女1男越南籍移工外，客廳堆滿香菸及包裝盒，均是未經政府檢驗的劣質菸品，經清點包括香菸逾5000包、紙菸逾3000包、散裝紙菸1萬1700餘包，分別包裝成3種知名品牌香菸，準備上市牟利，另有包裝器材及包材，市值估計逾200萬元。

彰化專勤隊調查後，將5名移工及游姓雇主依就業服務法處理外，至於違反菸酒管理法部分另由相關單位繼續深入追查。

彰化專勤隊指出，被查獲的失聯移工「阿芬」，中文流利，與在私菸工廠負責管理和分配工作的台籍男子小陳，朝夕相處下成為戀人，「阿芬」平常更居間擔任小陳與越南同鄉間的翻譯。「阿芬」看到移民署人員時，知道自己馬上面臨遣返，抱著同時受雇在現場指揮的台籍男子「小陳」不放，哭喊「拜託，我不要回去！」小陳則不斷柔聲告訴「阿芬」，保證一定會到越南找她且不會變心，才讓阿芬收拾悲傷情緒。

移民署彰化縣專勤隊隊長張玉龍提醒，許多移工離鄉背井來台工作，希望賺更多錢，但依就業服務法規定，移工只可在勞動部核准的地點從事許可的工作或活動，違反規定不僅會被處以罰鍰外，還可能會被勞動部廢止合法的聘僱許可並限令出國。另外，就業服務法也規定，僱用未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，遭查獲可處15萬至75萬元不等罰鍰；5年內再犯者，恐面臨3年以下有期徒刑。

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