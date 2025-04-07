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移民署破獲雇失聯移工私菸工廠 台越戀人緊抱哭喊不願拆離

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工，連同游姓雇主依違反就業法處理；當時，1名女移工還抱著相戀的台籍陳姓男不放，哭喊「拜託，我不要回去！」

彰化專勤隊指出，專勤隊是接到民眾檢舉，指有多名外國人在民宅中包裝私菸，於是在上月中旬會同彰化警方等單位，在掌握現場狀況後，前往突檢，除查獲失聯或觀光簽證逾期的4女1男越南籍移工外，客廳堆滿香菸及包裝盒，均是未經政府檢驗的劣質菸品，經清點包括香菸逾5000包、紙菸逾3000包、散裝紙菸1萬1700餘包，分別包裝成3種知名品牌香菸，準備上市牟利，另有包裝器材及包材，市值估計逾200萬元。

彰化專勤隊調查後，將5名移工及游姓雇主依就業服務法處理外，至於違反菸酒管理法部分另由相關單位繼續深入追查。

彰化專勤隊指出，被查獲的失聯移工「阿芬」，中文流利，與在私菸工廠負責管理和分配工作的台籍男子小陳，朝夕相處下成為戀人，「阿芬」平常更居間擔任小陳與越南同鄉間的翻譯。「阿芬」看到移民署人員時，知道自己馬上面臨遣返，抱著同時受雇在現場指揮的台籍男子「小陳」不放，哭喊「拜託，我不要回去！」小陳則不斷柔聲告訴「阿芬」，保證一定會到越南找她且不會變心，才讓阿芬收拾悲傷情緒。

移民署彰化縣專勤隊隊長張玉龍提醒，許多移工離鄉背井來台工作，希望賺更多錢，但依就業服務法規定，移工只可在勞動部核准的地點從事許可的工作或活動，違反規定不僅會被處以罰鍰外，還可能會被勞動部廢止合法的聘僱許可並限令出國。另外，就業服務法也規定，僱用未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，遭查獲可處15萬至75萬元不等罰鍰；5年內再犯者，恐面臨3年以下有期徒刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲5名越籍移工，其中一名女移工抱著相戀的台籍陳姓男子不放，哭喊「拜託，我不要回去！」。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲5名越籍移工，其中一名女移工抱著相戀的台籍陳姓男子不放，哭喊「拜託，我不要回去！」。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供
移民署彰化縣專勤隊日前會同彰化警方等單位，在彰化縣埔心鄉一處隱身民宅的私菸包裝工廠內，查獲價值約200萬元私菸及設備外，以及失聯及觀光簽證逾期的5名越籍移工。圖／移民署彰化專勤隊提供

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