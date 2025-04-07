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懷疑被戴綠帽…他拿關刀戳咽喉、銅錢塞嘴殺妻 判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子徐旻誼不滿入獄時妻子包養，4年前拿23公分長的關刀模型毆妻，硬捅對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，造成妻子脾臟破裂、內出血，肺部吸入血液窒息而亡，最高法院依殺人罪判徐無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

徐旻誼（28歲）原為酒店經紀，2017年和從事酒店工作的妻子交往，懷了孩子後，2020年結婚。2021年6月9日徐假釋出獄，與妻小、岳母同住，現因強盜案執行中。

徐2021年7月10日深夜查看妻子手機，發現相簿有她與其他男子合照，得知妻子在他入監服刑期間被包養。夫妻為此爭執，演變成肢體衝突。徐除拿關刀模型毆妻、銅錢塞嘴，還將她的手上戒指扳直劃傷她額頭，害妻子破相，最後因下手過猛，導致妻子全身是傷而身亡，隔天下午岳母返家，發現悲劇。

案發後，徐否認犯行，辯稱是妻子中邪，要幫她退乩，失手導致死亡。一審審理時，徐改口說是妻子施用毒咖啡包後抽搐，為了防止她咬到舌頭，才會塞銅錢、關刀，並強調妻子是用毒過量死亡，他沒有動手傷人。

法院認為定妻子的傷勢是徐所為，且有殺人故意，徐利用身形優勢對妻子施暴，妻子舌骨與肋骨骨折、全身傷，可見殺意甚堅、手段極殘忍，考量他是因感情因素起殺機，不符兩公約「情節最重大之罪」，一、二審均判無期徒刑。

最高法院認為關刀模型的材質要釐清，發回更審。更一審開庭時，徐推翻不滿老婆被包養而動怒的說法，聲稱他因案入獄時，妻子就告知被人包養；他說，因有孩子要養，他沒有反對，還說「會被包養是我的問題」。

徐聲稱事發前3、4天，夫妻一起施用毒咖啡包，案發當天因妻子出現眼睛上吊、類似癲癇的狀況，兒子嚇到，他也很慌、擔心岳母得知兩人吸毒，便拿出關刀、銅錢讓她咬，但沒咬住，他喊「退（駕）」，後來也不知妻子有沒有呼吸心跳。

更一審審理後，雖因部分事實認定與一審不同而撤銷原判決，仍處徐無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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徐旻誼。圖／聯合報系資料照片
徐旻誼。圖／聯合報系資料照片

包養 妻子 死亡 殺人 無期徒刑

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