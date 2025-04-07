台中看守所主管糾眾打人胰臟破裂？ 檢：他字案已簽結

台中看守所昨天遭網友發文爆料，楊姓受刑人在前年收押期間，曾遭所方主管、其他受刑人圍毆，但事後向法務部、監察院、台中地檢署反映此事，卻遲無進展，質疑「官官相護」。示意圖／Ingimage 台中看守所昨天遭網友發文爆料，楊姓受刑人在前年收押期間，曾遭所方主管、其他受刑人圍毆，但事後向法務部、監察院、台中地檢署反映此事，卻遲無進展，質疑「官官相護」；台中地檢署表示，此案分他字案後，已在去年10月簽結，暫查無不法。

臉書「爆料公社」有網友發文，楊姓男子因涉案在台中看守所收押，2023年6月8日收押期間曾遭同所的另名受刑人呼巴掌到口腔出血，期間該看守所誠舍舍房黃姓主管在場，呼巴掌的受刑人還說「主管問話不會回嗎？」，甚至遭其他受刑人圍毆。

文中寫到，楊男圍毆時，該名黃姓主管也有加入犯行，拿著T字鎖朝楊姓受刑人的左後背攻擊，造成脾臟破裂、出血等傷勢，楊男直至同年6月10日才到中國醫藥大學附設醫院就醫，楊住院約兩個月時間，但楊後續向法務部、監察院、台中地檢署、請求調查，都十分消極，也認為有「官官相護」之虞。

台中地檢署指出，此案分他字案後，已在去年10月由台中地檢署簽結，當時此案是楊男告發台中看守所有瀆職、傷害等狀況，經檢察官調查後，暫查無不法，已報請簽結。