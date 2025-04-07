快訊

政院拍板！台鐵票價調漲6月23日上路 調幅26.8%

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應「吃藥才會好」

私校悲歌／少子化下教師中年失業 為轉職拿臉皮換工作

聽新聞
0:00 / 0:00

台中看守所主管糾眾打人胰臟破裂？ 檢：他字案已簽結

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中看守所昨天遭網友發文爆料，楊姓受刑人在前年收押期間，曾遭所方主管、其他受刑人圍毆，但事後向法務部、監察院、台中地檢署反映此事，卻遲無進展，質疑「官官相護」。示意圖／Ingimage
台中看守所昨天遭網友發文爆料，楊姓受刑人在前年收押期間，曾遭所方主管、其他受刑人圍毆，但事後向法務部、監察院、台中地檢署反映此事，卻遲無進展，質疑「官官相護」。示意圖／Ingimage
台中看守所昨天遭網友發文爆料，楊姓受刑人在前年收押期間，曾遭所方主管、其他受刑人圍毆，但事後向法務部監察院、台中地檢署反映此事，卻遲無進展，質疑「官官相護」；台中地檢署表示，此案分他字案後，已在去年10月簽結，暫查無不法。

臉書「爆料公社」有網友發文，楊姓男子因涉案在台中看守所收押，2023年6月8日收押期間曾遭同所的另名受刑人呼巴掌到口腔出血，期間該看守所誠舍舍房黃姓主管在場，呼巴掌的受刑人還說「主管問話不會回嗎？」，甚至遭其他受刑人圍毆。

文中寫到，楊男圍毆時，該名黃姓主管也有加入犯行，拿著T字鎖朝楊姓受刑人的左後背攻擊，造成脾臟破裂、出血等傷勢，楊男直至同年6月10日才到中國醫藥大學附設醫院就醫，楊住院約兩個月時間，但楊後續向法務部、監察院、台中地檢署、請求調查，都十分消極，也認為有「官官相護」之虞。

台中地檢署指出，此案分他字案後，已在去年10月由台中地檢署簽結，當時此案是楊男告發台中看守所有瀆職、傷害等狀況，經檢察官調查後，暫查無不法，已報請簽結。

台中看守所表示，此案因有法務部、監察院與台中地檢署的函查，過去已展開內部調查，調閱案發時的監視器、訪談在場證人，但查無楊男所述狀況，全案後續配合檢方偵查。

有網友昨在臉書社團爆料公社發文，指稱台中看守所有所方主管與受刑人圍毆另名受刑人狀況。圖／摘自爆料公社
有網友昨在臉書社團爆料公社發文，指稱台中看守所有所方主管與受刑人圍毆另名受刑人狀況。圖／摘自爆料公社

主管 受刑人 法務部 爆料公社 監察院

延伸閱讀

影／慣竊被逮拉肚子到軟腳 豐原警護送就醫確認感染諾羅病毒

大甲媽剛起駕就爆衝突…白衣男持安全帽打人 警追查開罰6000元

傳播小姐遭欺侮…3人屏東街頭開25槍「帶槍投案」 2男收押、1少年裁定收容

綠委再癱議事 羅智強：卓揆遭51錦衣衛霸凌 來求考慮助排除

相關新聞

死囚黃麟凱1月16日伏法前急聲請大法官暫時處分 憲法法庭不受理

死囚黃麟凱1月16日伏法前，民間司改會等民團律師向憲法法庭遞交暫時處分聲請書，憲法法庭收案後依程序於1月20日分案，不過...

台中看守所主管糾眾打人胰臟破裂？ 檢：他字案已簽結

台中看守所昨天遭網友發文爆料，楊姓受刑人在前年收押期間，曾遭所方主管、其他受刑人圍毆，但事後向法務部、監察院、台中地檢署...

祖父遺囑無法拔掉孫子繼承權 他提告有理卻分不到半毛

會讓長者氣到在預立遺囑時，指定哪個子女不能分，可能是有天大的怒氣，但可以擴及孫字輩嗎？台中一名林姓地主，不滿長子拒絕對保導致土地遭銀行查封，長子又屢次對他提告，因此遺囑中載明長子及其子孫不得繼承遺產，數年後，長子的大兒子，也就是長孫，對自己的叔叔提告，要求繼承自祖父的土地及其他財產，得撤銷繼承登記、恢復成公同共有，並要求分割遺產。 全案日前二審宣判林姓長孫敗訴，儘管法官認定，祖父預立遺囑中要剝奪孫子繼承權部分無理由，也等同確認長孫有繼承權，但卻因為長孫疏忽一項規定，法官最後還是判決長孫的特留分扣減權已經消滅，原可拿到的3百多萬遺產，一毛也拿不到，為何祖父遺囑拔不掉孫子的繼承權？又為何長孫最後竟然一毛都分不到？本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將介紹喪失繼承權與特留分扣減權相關規定，歡迎訂閱分享。

醫師超速20公里被開罰1800 提告主張孕婦要生了趕接生

馬姓醫師在道路行駛超速20公里，被開出1800元罰單；馬不服提起行政訴訟主張產婦將生產，他趕接生。法院認為，產婦依預定時...

幼童咬同學 家長告家長獲賠2萬

台中市一名幼童前年在托嬰中心遭當時一歲多同齡同學多次咬傷，父母提告向對方家長、托嬰中心業者及教師求償百萬元。台中地方法院...

為祭拜亡妹…南投壯男見納骨塔沒開 竟破壞氣密窗硬闖遭法辦

南投一名簡姓男子前年去納骨塔祭亡妹，因還沒開門，竟拿拖把撬開氣密窗，爬窗後發現自己體型過大會卡住，便委由友人爬進去幫他開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。