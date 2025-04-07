醫師超速20公里被開罰1800 提告主張孕婦要生了趕接生

馬姓醫師在道路行駛超速20公里，被開出1800元罰單；馬不服提起行政訴訟主張產婦將生產，他趕接生。法院認為，產婦依預定時間到醫院待產，醫院人員已安排完善醫療處置，難認事發時有何特殊生產危急狀態，需要醫師超速行駛到院，判決駁回。

判決書指出，馬姓醫師去年1月1日下午2時許，在台南市麻豆區速限每小時60公里的市道176線，以時速每小時86公里的速度超速行駛，警方依法開罰，移送台南市交通局處理；交通局去年6月依道管條例第40條裁罰1800元，馬不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

馬姓醫師主張，當天產婦到院待產，但是臨時生產，醫院沒有值班醫師，需要兼任醫師親自去現場協助，也沒有其他醫師可以代理這件事；他超速行駛是為了趕去醫院接生，屬為避免他人緊急為難，是出於不得已的行為，請求撤銷裁罰。

交通局指出，馬的車輛並非交通安全規則第93條第2項所臚列車種，並無配備有警示燈及警鳴器，以告知他車讓行並有優先通行權；且孕婦可由其他醫師代為接生，難認違規當時確有危及自己或他人生命、身體重大緊急狀態存在而必須以超速方式始能避難。

法院詢問馬醫師，「當日產婦有無特殊危急狀態」，馬回答「產婦生產前或生產後都須有醫師在場，當天在我到達後，產婦已經生產完了，而產婦比較危險的狀態就是產後，包含無法收縮，需將胎盤取出避免大失血等等，所以必須要我在場」。

馬指出，產婦生產不是馬上就會有危險，醫師在場就是必須要預防這些情形。

法院審酌，產婦所在醫院是專業醫療機構，產婦又非突然有生產徵兆，臨時到院就診，而是依預定時間到院待產；醫院人員已安排相關完善醫療處置，難認事發時，產婦及其胎兒生命身體法益有何緊急危難情狀存在，需要醫師超速行駛到院為醫療處置必要性。