幼童咬同學 家長告家長獲賠2萬

台中市一名1歲幼童多次咬傷托育中心另名幼童，幼童家長提告托育中心與對方家長，索償100萬元，台中地院判賠2萬元。示意圖／AI生成 台中市一名幼童前年在托嬰中心遭當時一歲多同齡同學多次咬傷，父母提告向對方家長、托嬰中心業者及教師求償百萬元。台中地方法院判咬人幼童家長賠兩萬元，托嬰中心與教師有善盡注意義務免賠。可上訴。

被咬傷幼童是二○二三年一至三月間，在台中市一間私立托嬰中心被另名幼童咬傷手指、手臂、虎口等處，家長指控被咬傷九次，向對方家長索賠十萬元、托嬰中心索賠九十萬元。

被告家長主張僅有一次可證明是其小孩所為，且已善盡教育、告誡責任。托嬰中心主張，案發後教師讓兩童座位分離，多次以兒童繪本等方式教導咬人幼童，安排專人照顧，已善盡托育責任。

法官依監視器、對話紀錄認定咬人的幼童共咬人四次，家長未提供教育、叮囑小孩不得咬人事證，得負賠償責任，判賠二萬元。

托嬰中心教師有告誡幼童，也開會因應，讓其他幼童戴口罩，減少嘴巴碰觸機會，也用兒童繪本教育咬人童不能咬人，還透過按摩牙齦、咀嚼蔬菜棒與牛奶棒方式減緩幼童口腔不適和滿足口欲；且師生比合規，善盡善良管理人注意義務，無過失免賠。

中華孕嬰教保聯合會總會長蔣叔融說，口腔期嬰幼兒沒事做或搶玩具時容易咬人，托育人員要將咬人童分隔，安排看書等靜態活動，暫時遠離團體。嬰幼兒口腔期，家長不可過度要求孩子戒奶嘴、禁吸手指，過度禁止恐適得其反。

林姓資深保母說，每個階段孩子喜歡咬人、咬物原因不同，一歲半前孩子長牙會想咬東西，再大一點可能用咬人表達情緒、需求，要及時讓孩子知道咬人是不對的。