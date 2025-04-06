為祭拜亡妹…南投壯男見納骨塔沒開 竟破壞氣密窗硬闖遭法辦

南投一名簡姓男子前年去納骨塔祭亡妹，因還沒開門，竟拿拖把撬開氣密窗，爬窗後發現自己體型過大會卡住，便委由友人爬進去幫他開門才完成祭拜，管理員後來發現窗戶被破壞報案，簡男被依毀損他人物品罪送辦，遭法院判拘役30日。

判決書指出，卅多歲簡男前年10月下旬突然想祭拜亡妹，上午9時許到草屯嘉老山示範公墓納骨塔，因該棟納骨塔門沒開，他無法進入卻沒尋求管理人員協助，反而自行拿拖把撬開1扇氣密窗，造成氣密窗的零件脫落毀損。

簡男打開氣密窗後試圖從窗口爬入納骨塔內，但因他體型太大，根本鑽不進去，為此還聯繫亡妹的前男友到場，請體型較瘦小的他爬進去幫忙打開大門，大門打開後，簡男這才進入納骨塔內完成祭拜，拜完亡妹就旋即離開。

由於，公墓管理人員之後到該納骨塔巡視，發現其氣密窗毀損，無法閉合上鎖，報警後調閱相關監視器畫面，經追查是簡男所為，警方依法將其移送法辦，南投地檢署依毀損、侵入建築物等罪嫌，將簡男聲請簡易判決處刑。

南投地院法官認為，簡男為祭拜已故親人，不思以平和理性方式進入納骨塔，竟毀損氣密窗侵入，但基於同一目的，以刑責較重的毀損他人物品罪來論處，且簡男並未賠償公所損失，判處拘役30日，得易科罰金1天1000元，折合3萬元。