台南警向Cheap網紅投訴分局長接受關說施壓 分局長親回

百萬網紅Cheap今發文指出，收到台南員警具名投訴，分局長接受議員陳皇宇關說施壓，要求車禍筆錄將無辜民眾列入，員警拒絕卻遭記申誡；分局長章振國回應，本案車禍當事人主張列入前方違停車輛，員警二度拒絕並使用不適當言詞，因此督察組才會記申誡。

網紅Cheap今天在臉書發文指出，「台南第一分局又被關說了。故事是這樣的，今年的2月22日，有個剛滿18歲的女生，車禍撞到名車，怕賠很多錢，她想硬把旁邊路過、根本沒撞到她的車也扯進來，讓那台無辜的車一起賠錢」。

Cheap表示，當事員警具名，冒著被秋後算帳、調職的風險跟他說；員警調了路口監視器，發現那台車完全無關，所以拒絕列入筆錄，結果女生不甘心，跑去找一個關廟的議員陳皇宇來施壓；分局長一被議員施壓就跪了，叫員警「配合一下」。

台南市警第一分局長章振國今天親上火線回應，2月22日，一位女大學生在機慢車道騎乘機車時，因前方有違停車輛，她往左切出時，未注意後方來車，導致與BMW轎車發生擦撞；女大生做完筆錄後，回家檢視行車記錄器，認為違停在機慢車道的車輛駕駛也應製作筆錄。

章振國說明，女大生父親與母親依據行車記錄器影像，二度致電請承辦員警對違停車輛製作筆錄，員警均拒絕；交通分隊分隊長也認為應該列入，員警卻表示他才是承辦人，依然拒絕，女大生父母因此找上議員，議員有詢問分局，幹部也向該名員警轉達。

章振國表示，議員來瞭解是事實，分局絕對支持基層員警公事公辦；但本案原由是當事人女大生依據行車記錄器影像，主張前方違停車輛駕駛也應該製作筆錄，這是她的權益，員警卻始終拒絕、直屬主官請他加入也不願意，直到3月12日才製作筆錄。

章指出，現在的基層同仁取締酒駕違規，如果長官敢關說，必然連長官一起錄進密錄器，移送法辦，他絕無關說、施壓；更何況從車禍事發當天到今天，他完全沒有跟該名員警說過一句話，或有過接觸。何來投訴所指「被議員施壓就跪了，叫員警配合一下？」

陳皇宇也親回，女大生僅是想陳述「有一輛轎車臨停，進而影響其行車路線」，但卻遭員警反駁、不被採用；接獲陳情後，他僅是請員警依法規將當事人的意見補充在筆錄中，「這樣也叫關說嗎？」再者員警並非「車輛行車事故鑑定會」，為何不把當事人的意見記錄下來？

Cheap發文提到員警主張，雖然被逼去找無辜車主談話，但還是堅持不亂搞，最後分局找了個藉口，說員警「態度不好」，給他記了一個申誡；Cheap認為，至於議員，八成會說「我只是關心，沒有施壓」、「只是了解情況」、「希望公平公正處理」。

Cheap提到，關心的這麼有力，下次可以教一下，怎麼關心到讓人記申誡的，想學？並以「地方服務的陋習」點出「我知道地方議員一定很多這種地方服務：明明是選民自己理虧，卻要議員主持公道，說穿了，就是選民想要特權」。

Cheap認為，他們心裡想的是「別人要照規矩，我不用，我有議員罩」、「別人撞車就自己賠，我能把無辜的人拖下水分攤責任」；而議員也樂得陪選民演一齣戲，選民要的是「你要幫我出一口氣」，議員要的是「你要記得我幫過你」，但倒楣的就是基層。

Cheap詢問，這合理嗎？這件事情其實也沒什麼，申誡不痛不癢，只是要安撫選民跟議員的政治秀而已，但大家捫心自問，這合理嗎？ 一個依法辦事的人，最後被犧牲，只因為有人想要特權、有人想要選票。

Cheap表示，「如果每一次都選擇沈默，那麼下次被踐踏的，可能就是你、是我，是每一個想要做對的事的人」。

第一分局督察組長陳志成說明，記申誡是督察組給的處分，主要考量理由有二點：一個是員警始終拒絕接受當事人主張，對違停車輛駕駛製作筆錄，交通分隊長請他做筆錄也拒絕；另一個理由是受理案件，卻對女大生父親用語不適當，提及「找議員來施壓，我就要聽嗎」等。

由於警方主要應讓當事人陳述意見，提出主張與證據，依法受理即可，不需回應另外的言語；且肇事責任是由行車事故鑑定委員會鑑定，而不是警方，若當事人有意見，認為要調查，員警就應該製作筆錄，提供給車鑑會，而不需自行認定。由以上二點，才會對員警記申誡。