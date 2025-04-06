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6旬男職業貨車駕照路考塞錢賄賂遭拒 嘉院判3月

中央社／ 嘉義市6日電

6旬蔡男報考職業大貨車駕照，筆試多次才通過，去年6月間路考，被控以新台幣1000元賄賂蔡姓路考官，遭拒絕並法辦，嘉檢依賄賂罪嫌起訴，嘉院審結，判3個月徒刑。可上訴。

嘉義地檢署起訴書指出，蔡男去年4月起報考職業大貨車駕照，直到第4次、同年5月中旬，才通過筆試測驗，並於去年6月間參加大型車駕駛執照路考測驗，現場由嘉義區監理所駕駛人管理科蔡姓約聘人員擔任路考官。

起訴書表示，蔡男完成考驗貨車車身周圍檢查項目，並坐上考驗貨車的駕駛座位，蔡姓路考官則坐在副駕駛座準備進行後續項目考驗；此時，蔡男從上衣口袋拿出現金1000元，順勢欲塞入蔡員左手掌心，作為換取順利通過對價，遭蔡員當場拒絕，隨即終止蔡男路考測驗資格，後續通報監理所政風室處理。

嘉檢指出，蔡員屬於從事公共事務且具有法定職務權限身分的公務員，蔡男以1000元現金行求蔡員讓其順利通過路考，遭蔡員當場拒絕收受，符合貪污治罪條例所謂的「行求階段」，後續檢方偵結依法起訴。

嘉義地方法院判決書指出，蔡男為求考試順利而將現金塞入蔡員手中，情節尚屬輕微，且蔡男所行求的現金在5萬元以下，依貪污治罪條例相關規定，減輕其刑。

嘉院審酌蔡男以賄賂方式求得路考測驗順利，危害公務員廉潔性，實在不應該，惟念其始終坦承犯行，再考量其自述國小畢業，平常在幫兒子工作等一切情狀。因此，蔡男涉及行求賄賂罪，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。褫奪公權1年。

嘉義 路考 駕照

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