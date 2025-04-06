考過三等連word都不會 丟鐵飯碗提告..擺爛態度全曝光

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

邱姓男子通過高考後分發到某縣府服務，但6個月試用期卻頻頻出錯，連基本文書作業都不會，單位主管認定他「無法勝任職務」，邱男因未通過試用期被解職，他不服打行政訴訟，法官也認定邱「缺乏人際互動及溝通協調能力」駁回他請求。

判決指出，邱男2022年通過三等高考，以薦任6職等分發到某縣政府服務，本分加上專業加給，每月薪水約近5萬元。

但邱在6個月試用期內，卻狀況不斷，試用人員考核表羅列各項錯誤，如「經同事多次指正錯誤，仍不斷再犯、工作品質低劣，工作常稽延不以為意，且有多次遲到早退，上班摸魚，不在座位長達半小時，還以手機講私人電話2小時，甚至穿短褲、拖鞋進辦公室等。」

考核表內還稱邱男，「常藉各種說詞合理化個人行為，或以『不知道』、『不會做』等用語規避工作，不詳閱工作計畫，連辦公室同事都不認得，在辦公室走路還「特別慢」，但到其它處室卻正常。」

最後於「總評欄」認定邱「工作品質粗糙、學習態度不佳、基本文書處理能力低下、專業能力缺乏且未能從經驗中學習成長，各項表現均未符合本職工作應有要求，無法勝任職務」，前年9月試用期滿後，因試用成績不及格，最後被依公務人員任用法解職，喪失鐵飯碗。

邱男不滿，主張試用期內都沒人教他，害他只能自行摸索業務，導致學習效果不佳，且打卡紀錄異常經科長提點後就未再犯，試用期間內主管對他的考評並非事實，不能因此將他解職。邱提起行政訴訟，主張縣府解職不合法應撤銷處分，恢復他原有職務。

高高行審理時，法官調閱邱男考核及輔導紀錄，發現邱自分發後，就由直屬科長負責指導，旁邊還有資深同事協助，發現邱欠缺規畫業務及創意思考能力，還調整工作難易度，甚至請處長面談協助改進，但改善成效有限。

另外，邱男面談紀錄也顯示他文書處理能力極弱，整理的手機號碼資料，未經排版作業，科長幫他規畫各場次研習地交由邱男執行，連報名資料整理、領據、海報製作也有問題。

高高行法官綜合邱男試用期間主管對其評鑑及考核，認定確實無法符合公務人員任用基本技能，縣府解職處分合理，駁回邱男請求，讓他無法保住鐵飯碗。

邱男通過三等高考，因無法勝任工作遭解職，提告爭權也敗訴。本報資料照片
邱男通過三等高考，因無法勝任工作遭解職，提告爭權也敗訴。本報資料照片

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