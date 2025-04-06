她騎車8分鐘內被檢舉6次未打方向燈 挨罰7200元求撤銷

陳姓婦人騎車行經一條直行道路上，8分鐘內被民眾依行車記錄器檢舉6次「未依規定使用方向燈」，警開出6張共7200元罰單；陳婦不服提告，請求撤銷。法院認定，陳婦6次違規行為均不在同一個路口，已造成6次交通事故風險，駁回告訴。

判決書指出，陳姓婦人2023年10月間騎乘機車行經台南市永康區永安路時，在下午1時23分許、1時24分許、1時26分許、1時27分許、1時31分許，分別有6次「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」違規，行駛在後方的民眾錄下，一一提出行車記錄器檢舉。

警方檢視影像，認定違規屬實，開出6張罰單並移送台南市交通局裁罰；交通局去年1月各裁處陳婦「罰鍰1200元，並記違規點數1點」，合計要繳納7200元、記違規點數6點，陳婦不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

陳婦主張，她在8分鐘內遭到民眾連續檢舉6件同一違規事項，該路段是同一條直行連接道路，她承認違規應該開罰，但民眾連續檢舉，警察開罰未符合憲法第23條比例原則中的適當性與必要性原則。

其中1時31分連續開罰2張罰單，該路段車流量大，全聯處可見有貨車停在機車道，也有機車要出來，她第一次要閃避正從路肩駛入機車道的機車及違停貨車，第二次要閃避機車道上行駛中機車；短時間連續開罰，請法官查明是否有必要性。

交通局主張，經檢視影像，陳婦分別有6次行駛於中線車道，變換車道至機慢車優先道並未使用方向燈；行駛於機慢車優先道，駛出路面邊線並未使用方向燈；行駛於機慢車優先道，變換車道至中線車道並未使用方向燈。其違規事實明確，裁處並無不合。

法院勘驗行車記錄器影像，認定陳婦違規屬實；至於陳婦主張8分鐘內連續裁罰，違反憲法第23條，據道交條例第7之1條第3項規範，其構成要件須為違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，在此情形下限制舉發機關僅可舉發一次。

法院說明，由影片可見，陳婦每個違規行為均已超過一個路口，非屬同一路口，自不適用該項規定而僅得舉發一次。至於陳婦指出是為了閃避機車及貨車，依據影片內容，陳婦距離所謂機車、貨車尚有一小段距離，顯無所述情事，所述自無足採。

法院認定，陳婦6次違規行為均已於一個路口以上，分別對當時駕車在陳婦機車附近行駛汽機車駕駛人，重新造成交通事故風險，自應分別評價，依行政罰法第25條規定，予以分別處罰，難認有何違反比例原則情形。