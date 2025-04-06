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1歲童遭同學咬9次 父母向托嬰中心、家長索百萬 獲賠2萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名一歲幼童在西區一間托嬰中心，遭另名1歲多的同學咬傷9次，幼童父母認為對方父母與托嬰中心都有責任，分別求償10萬元、90萬元，一審認定，被告的家長未提供有善盡教養責任的證據，判賠2萬元，托嬰中心的師生比符合規定，也有在案發後不斷教導咬人幼童及相關防範措施，判免賠，可上訴。

判決指出，一名1歲多的幼童被父母送到台中市西區一間托嬰中心，不過2023年1月至3月間，幼童被同中心另名幼童咬傷手指、手臂、虎口等位置受傷，被咬傷的幼童家長主張，該名咬人幼童有9次犯行，認為托嬰中心與咬人幼童的家長都有疏失，向托嬰中心及托育教師90萬元，也向咬人幼童家長求償10萬元。

台中地院審理時，咬人幼童的家長主張，對方家長提供的證據當中，只有一次有小孩咬人的狀況，其餘都無法證明是小孩所為，另外也多次教育、告誡小孩不得咬人，已善盡教養責任，沒有疏失。

托嬰中心則主張，根據對方家長提供的受傷紀錄、監視器光碟影像等，都不足以證明受傷幼童的傷勢，是同中心幼童所造成，即便受傷幼童的傷勢是同中心另名幼童所造成，但中心的托育教師已多次以引導、溝通方式教導幼童要良善相處，也讓涉案兩名幼童的座位分離，還安排專責教師照顧咬人的幼童，避免類似狀況發生，已善盡托育人員責任。

法官審酌，根據相關監視器畫面、對話紀錄，可以證明幼童咬人的次數有4次，不過咬人幼童的家長未提供相關證據，有教育、叮囑小孩不得咬人，認為家長得負賠償責任，判賠2萬元。

另外，托嬰中心的教師在發現幼童有咬人行為後，除有告誡幼童不能咬人外，還有後續開會討論因應、監督處置，也讓其他幼童戴上口罩，減少嘴巴碰觸機會，另外也對咬人幼童，以兒童繪本等誘導溝通方式，告知幼童不能咬人，也透過按摩牙齦、咀嚼蔬菜棒和牛奶棒餅，以減緩咬人幼童口腔不適和滿足口欲。

該托嬰中心實際收托學童為17人，托育教師為6人，符合法規規定的師生比，認為托嬰中心與教師已善盡善良管理人的注意義務，沒有過失，無須賠償，仍可上訴。

台中市一名1歲幼童多次咬傷托育中心另名幼童，幼童家長提告托育中心與對方家長，索償100萬元，台中地院判賠2萬元。示意圖／AI生成
台中市一名1歲幼童多次咬傷托育中心另名幼童，幼童家長提告托育中心與對方家長，索償100萬元，台中地院判賠2萬元。示意圖／AI生成

小孩 托嬰 教師

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