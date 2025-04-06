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前那瑪夏區長涉索賄判刑定讞 懲戒法院判免議

中央社／ 台北6日電

無黨籍高雄市那瑪夏前區長吳牧群（原名：白樣．伊斯理鍛）任職期間，被控向廠商索賄，最高法院判刑15年10月定讞。懲戒法院認為，吳男依法已不得再任公務員，無懲戒實益，判決免議，可上訴。

判決指出，吳牧群於民國107年當選第3屆那瑪夏區長後，在就職前以新台幣60萬元代價，答應陳姓包商不終止工程契約，就任區長後，先透過陳姓包商向董姓、林姓包商借款，因無力償還借款，乃自董、林2人尚未結算或後續承攬工程收取回扣抵償債務，另外，再透過陳姓包商向李姓、吳姓包商收取回扣。

吳牧群另被控於103年第1屆區長任內，以參加原民會舉辦紐西蘭考察活動、希望贊助旅費等理由，向承攬工程尹姓包商索賄。

橋頭地方法院依貪污治罪條例判處吳男有期徒刑18年；高雄高分院認為吳男涉紐西蘭考察索賄案證據不足，改判無罪，其他索賄案情改判15年10月徒刑，褫奪公權6年，最高法院今年3月間駁回上訴定讞。

監察院認為，吳牧群行為已嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，有違公務員服務法規定，違法失職事證明確，情節重大，通過彈劾吳牧群，並移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，吳牧群擔任那瑪夏區區長職務，竟未能潔身自愛，收受工程回扣及賄賂之時間甚長，所收受回扣及賄賂金額甚多，違反義務程度至為嚴重，以及行為後未能坦承犯行，亦未繳回鉅額之犯罪所得，行為後之態度不佳，應該判處撤職並停止任用5年。

懲戒法院表示，依公務人員任用法相關規定，吳牧群除了應予免職外，縱使爾後褫奪公權復權，亦不得再任用為公務員，法律效果已涵攝吳男本應受的懲戒處分，本案再對吳男懲戒處分已無實益，因此判決免議。可上訴。

公務員 回扣 那瑪夏

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