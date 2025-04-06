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深夜在妻機車偷裝GPS、刺破輪胎 惡男狡辯不認遭判刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名曾姓男子去年6月間在黃姓妻子機車偷裝GPS追蹤器，並刺破機車前輪胎、剪斷安全帽綁帶；黃女隔天發現機車輪胎有異，牽到機車行檢查赫然發現被裝設GPS定位。黃女報警後發現是曾男所為，但曾男始終否認犯行，桃園地院依犯無故竊錄他人非公開活動罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決指出，曾男去年6月時與黃姓妻子正在進行離婚訴訟，同月12日深夜11時53分許，曾男前往桃園市平鎮區將黃女停放於家門口的機車遷至一旁後，在機車上裝置GPS追蹤器，利用定位功能追蹤黃女的行車軌跡及行蹤，竊錄黃女的活動，又刺破機車前輪胎數個洞並剪斷機車上的安全帽綁帶繩索。

黃女隔天出門準備騎車時察覺有異，將車牽到機車行委託檢查，發現遭不明人士裝設GPS定位追蹤器，而輪胎及安全帽也毀損，立即報警處理。警方獲報後調閱監視器畫面，發現曾男行蹤可疑，通知他到案說明；曾男起初矢口否認，辯稱案發當時在家中睡覺，監視器畫面中的人不是他，但警方確認身形、髮型及黃女指證即為曾男。

檢方認為，曾男與黃女於案發當時正進行離婚訴訟，且為桃園地院核發保護令有效期間內，曾男與黃女間有感情及經濟上糾紛，曾男屢次對黃女施以身體及精神上的不法侵害，其情緒管理及控制能力均不佳，客觀上認為曾男是最有動機欲掌握黃女行蹤及對其報復洩憤的人，依違反家暴妨害秘密等案件起訴。

桃園地院審酌，曾男與黃女於案發時間為夫妻，且為雙方離婚訴訟及保護令期間，其為求掌握妻子行蹤及報復洩憤，竟在騎乘機車上裝設GPS定位追蹤器，無故竊錄對方非公開活動侵害隱私，並毀損機車輪胎及安全帽綁帶繩索；曾男始終否認犯行，犯後態度不佳，最終依犯無故竊錄他人非公開活動罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

桃園一名曾姓男子，涉嫌在妻子機車裝設GPS追蹤器，並刺破機車輪胎、剪斷安全帽綁帶，桃園地院依犯無故竊錄他人非公開活動罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。聯合報系資料照
桃園一名曾姓男子，涉嫌在妻子機車裝設GPS追蹤器，並刺破機車輪胎、剪斷安全帽綁帶，桃園地院依犯無故竊錄他人非公開活動罪處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。聯合報系資料照

妻子 安全帽 桃園地院

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