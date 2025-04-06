養狗狂吠鄰居崩潰 飼主遭罰提異議：不能僅憑耳朵聽

新竹市陳姓女子在公寓大樓七樓飼養三隻貴賓狗，因愛犬不定時吠叫讓張姓鄰居不堪其擾，向管委會申訴反映也無效，因此患上焦慮症。今年2月張女又被狗叫聲吵得頭痛欲裂，只好自行錄音並向警方報案，員警到場確認狗叫聲屬實依違反社維法處2000元罰緩，陳不服聲明異議，認為員警只憑耳朵聽，無法證明狗叫聲已達噪音標準；但張女提出多個錄音檔，加上管委會主委作證，新竹地院駁回異議。

經查，張女因受不了陳女飼養的愛犬部定時吠叫，加上多次反映管委會也無效，不堪其擾只能自行蒐證錄音並報警，警方派員到場，當場確實聽到狗吠叫聲，加上張女有錄音蒐證，認定已違反社會秩序維護法，裁處陳2000元罰緩。

陳女不服處分，主張員警當下沒有用儀器（分貝機）測量愛犬吠叫的音量分貝，且吠叫聲是否符合噪音管制標準對於噪音的定義尚待釐清，不能僅以員警到場聽聞吠叫聲就認定是噪音，因此請求法院撤銷原處分。

陳女指出，她養的3隻小型貴賓犬通常在有人按門鈴、收信件、或對面鄰居發出聲音或有家人回來時、家裡有施工、門外有人經過時就會叫，她的工作是資源回收，有時候凌晨1、2點回家時，按電鈴狗也會叫。

張女則說，她住在該公寓6樓20多年，長期受7樓陳女飼養的犬類吠叫聲滋擾，雖向管委會反映但無效，只能自行錄音，並提出4個錄音檔證明確實已受該吠叫聲滋擾而報案，另外，也提供國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處診斷證明書，證明已患有廣泛性焦慮症、適應性障礙症。

該公寓大樓管委會陳姓主委則稱，張女確實有向管委會反映樓上陳女所養的狗會不定時吠叫，希望由管委會對其提告，但因為該大廈住戶太少，又是老舊公寓，住戶都不願意參加管委會相關集會，因此沒特別限制或裁罰住戶，只能對陳女道德勸說，但只要有陌生人按門鈴該犬隻就一定會吠叫，而且又是老舊公寓，只要一有吠叫聲，樓上樓下就聽得很清楚。