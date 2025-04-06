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超大張廢棄車輛清理通知書改黏到鄰居車上 對方怒報警

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子與蔡姓鄰居有毀損官司訴訟，去年5月台南高分院才將陳判決無罪確定。今年1月，陳將環保局超大張廢棄車輛清理通知書黏貼在蔡的機車上，蔡再度報警，警方將陳科處罰鍰1千元；陳不服向法院提出聲明異議，台南地院台南簡易庭判決駁回。

判決書指出，陳姓男子今年2月22日下午3時許，未經蔡姓鄰居許可，在蔡所有、停放於台南市安南區自家門口的重型機車上，黏貼台南市環保局廢棄車輛清理通知書，該通知單幾乎占據3分之2的機車坐墊；蔡報警處理，警方將陳依違反社會秩序維護法第90條第2款規定，科處罰鍰1000元。

陳姓男子不服向台南地院台南簡易庭提起聲明異議，指出該通知書章貼在他的腳踏車上，沒有通知他；他見蔡姓鄰居機車停放在社區出入口，已經很久沒有移動，認為環保局的人員應該貼錯了，才將通知書張貼到機車上，藉此通知鄰居，他沒有惡意，請求撤銷罰單。

法院指出，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，處3000元以下罰鍰或申誡；陳姓男子已承認未經蔡姓鄰居同意，張貼通知書，即使環保局人員真的貼錯，陳也應該循合法管道解決，而不是轉貼到鄰居車上。

法院認為，陳姓男子所辯，不足憑採；原處分並無不合，陳聲明異議，為無理由，應予駁回。

陳姓男子將環保局廢棄車輛清理通知書黏貼在蔡的機車上，蔡報警提告，警方將陳科處罰鍰1千元。示意圖／記者袁志豪翻攝
陳姓男子將環保局廢棄車輛清理通知書黏貼在蔡的機車上，蔡報警提告，警方將陳科處罰鍰1千元。示意圖／記者袁志豪翻攝

台南 環保局 鄰居

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