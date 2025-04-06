騎Youbike也算酒駕... 北市慢車酒駕暴增近4倍 議員曝33件被送辦

民眾以為Youbike代步不算酒駕，結果遭警方攔查開罰，慢車酒駕類似狀況頻傳，北市去年取締暴增至507件、較前年成長近4倍，其中33件更被依公共危險罪被送辦，議員憂慢車酒駕成城市交通安全的「新破口」。交通局說，執法是最好的教育，會加強宣導。

道路交通管理處罰條例定義「慢車」，最高時速不超過25公里，例如腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車、個人行動器具如電動滑板車或電動平衡車都是，YouBike有設置透過電力輔助騎乘的2.0E車款也屬於慢車一種。

議員曾獻瑩調閱台北市交通警察大隊資料發現，2023年慢車酒駕取締僅129件，2024年卻暴增至507件，成長約3.93倍，其中33件依公共危險罪移送法辦。他直言，慢車外型、速度看似「安全」，酒駕仍可能導致嚴重交通事故，甚至涉及刑法公共危險罪，但大眾普遍以為酒駕慢車只會被勸導、不會被罰。

曾獻瑩認為，慢車酒駕逐步成為城市交通安全的「新破口」，不只反映民眾認知不足，也凸顯執法與宣導系統仍有明顯盲點，他建議市府應強化法治教育與宣導、針對高風險時段與熱點區域加強宣導或在YouBike站加裝宣導警語等。

交大表示， 若慢車酒駕，依道路交通管理處罰條例，經吹氣酒測檢驗數值超過0.15mg/L或血液濃度超過0.03%，即違反道路交通管理處罰條例，可處1200元至2400元罰鍰，且會要求當場停止駕駛；拒絕酒測者，可處4800元罰鍰。尤其騎乘電動輔助自行車、微型電動二輪車等具有動力或電力的車輛，恐涉犯公共危險罪而遭送辦。

交大指出，民眾騎乘自行車等慢車歪七扭八或偏離慢車道、人行道等狀況，員警發現後就會上前盤查，如聞及騎士有酒味、酒氣等，便要求停駛並接受酒測。不少人貪圖返家方便，認為酒後騎腳踏車不太會抓，心存僥倖，警方呼籲即便罰則低，也不應酒駕上路。

北市交通局長謝銘鴻說，很多人不清楚，還以為騎腳踏車跟行人一樣，他直言「執法是最好的教育」，交通局與相關局處會加強宣導。

交通局表示，將持續提醒民眾「酒前、酒後、宿醉不開車」觀念，如宴會餐敘有飲酒需求，當天可不開車出門改使用大眾運輸，若須開車則酒後可搭計程車或大眾運輸工具等安全回家。民眾如考量喝酒隔天仍有用車需求，可請親友接送或利用台北市酒後代駕服務叫車專線。

交通局指出，YouBike使用者酒駕，將依會員條款辦理停權2年；YouBike騎乘禮儀及規範，交通局都有透過CMS、跑馬燈及新聞稿等方式宣導民眾應遵守騎乘規則及道路法規，未來持續宣導，維護行人及YouBike騎士安全。