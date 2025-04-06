台南東區3天逮6起酒駕 均是在地人「隔夜醉」上路被逮

台南市警方日前呼籲清明連假期間，民眾切勿酒後駕車，警方將強力執法；近日4月3日至昨天晚間，台南市警第一分局發現，民眾確實沒有酒後立即駕車，但仍有「隔夜醉」情形，也就是前晚飲用大量酒類，隔天仍出門上路，3天共取締6件同類型酒駕案件。

台南市警第一分局管轄東區，本月2日發布新聞提醒用路人，連假期間聚會飲酒機會增加，不論豪飲小酌，酒後千萬不可駕駛車輛，將於連假期間加強取締酒駕執法作為；經4月3日至昨天晚間，分局規劃各式勤務，採多點機動攔查、封閉式威力路檢等方式，加強查緝酒駕。

分局發現，3天來取締6件酒駕案件（公共危險罪移送3件、行政罰2件、拒測1件），均是台南在地民眾酒後騎乘機車；而且雖然不是飲酒後立即騎車，卻都是前一晚飲用大量或酒精濃度高的酒類，隔天體內酒精尚未完全代謝，導致身體仍處於酒醉的狀態，便騎車上路。

分析6起酒駕案件，均屬「隔夜醉」的酒駕態樣，3天來分局員警在台南市東區日間取締酒駕比率比平日高出許多；顯見連假期間，部分台南市東區民眾歡聚飲酒後，輕忽自身酒精代謝能力，心存僥倖「醉」而上路，6起案件均無外地遊客。

分局長章振國表示，「酒駕零容忍」飲酒或食用含酒精之食品後，千萬不可駕駛交通工具，應充分休息讓酒精完全代謝，隔夜如有身體不適或反應遲鈍疑似酒醉情形，切勿心存僥倖勉強上路，應改搭乘計程車、指定駕駛或利用代駕服務，以避免憾事發生。

章振國呼籲，為杜絕酒後駕駛人僥倖心態，並維護民眾行的安全以及生命、財產，白天、夜間將持續打擊酒駕，強力執法取締，民眾切勿心存僥倖，避免因酒駕肇事導致憾事發生。