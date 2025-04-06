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台南這商圈人潮如西門町 台北女一回頭70歲母親已不見

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市中西區國華友愛商圈昨天人潮洶湧，大量遊客摩肩擦踵，步行購買老店小吃、文創商品；從台北帶70歲母親前往逛街的42歲林姓女子，一回頭就找不著母親身影，著急向經過的巡邏員警求助，警方調閱監視器搜尋，15分鐘後找到她母親。

台南市國華友愛商圈新、舊文化交融，是新、舊時代興盛交替的地標，集結府城傳統美食，宛如台北西門町；商圈內有許多百年老店，亦穿插許多新興、年輕人愛逛的店家。對於長輩而言，是尋找府城回憶的最佳地點，對年輕人則是時尚潮流集散地。

每到假日時分，國華街總是人山人海，昨天民進黨台南市黨部也在現場設立罷免連署攤位，舉牌宣傳；民眾黨台南市黨部昨天也在國華街宣講4月13日下午4時，將於台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行「人民要當家」活動，訴求是闢謠反制民進黨政府散佈的假訊息。

林姓女子利用清明連假帶母親從台北前往台中、台南旅遊，昨天抵達台南，下午2時許就先到國華友愛商圈朝聖，兩人走入國華街，林女一路觀看沿途小吃、老店，從國華街走到府前路口時，一回頭才發現母親已不見人影；林女回頭找尋，焦急來回觀望均未見蹤影。

此時台南市警第二分局中正派出所巡佐劉昱成、警員林致融巡邏，林女立即上前稱「警察先生幫幫忙，我媽媽不見了」，對此十分自責；警員請她不用擔心，詢問詳細逛街路線，林母長相、衣著等特徵，為她調閱監視器畫面。

警員再騎著警用機車，循著國華街、府前路方向沿路穿梭尋找約15分後，在府前路與海安路口附近，發現呆立路旁的林母；林母表示，一直跟著女兒走，卻被人潮擠到該路口，然後就看不到女兒身影。林女趕往會合後，連聲不斷道謝，之後牽著母親繼續上路。

台南市中西區國華友愛商圈昨天人潮洶湧，大量遊客摩肩擦踵，步行購買老店小吃、文創商品。記者袁志豪／攝影
台南市中西區國華友愛商圈昨天人潮洶湧，大量遊客摩肩擦踵，步行購買老店小吃、文創商品。記者袁志豪／攝影
每到假日時分，國華街總是人山人海，昨天民進黨台南市黨部也在現場設立罷免連署攤位，舉牌宣傳。記者袁志豪／攝影
每到假日時分，國華街總是人山人海，昨天民進黨台南市黨部也在現場設立罷免連署攤位，舉牌宣傳。記者袁志豪／攝影
台南市國華友愛商圈新、舊文化交融，是新、舊時代興盛交替的地標，集結府城傳統美食，有如台北西門町。記者袁志豪／攝影
台南市國華友愛商圈新、舊文化交融，是新、舊時代興盛交替的地標，集結府城傳統美食，有如台北西門町。記者袁志豪／攝影
每到假日時分，國華街總是人山人海，昨天民眾黨台南市黨部昨天也在國華街宣講4月13日下午4時，將於台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行「人民要當家」活動。記者袁志豪／攝影
每到假日時分，國華街總是人山人海，昨天民眾黨台南市黨部昨天也在國華街宣講4月13日下午4時，將於台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行「人民要當家」活動。記者袁志豪／攝影
台南市國華友愛商圈新、舊文化交融，是新、舊時代興盛交替的地標，集結府城傳統美食，有如台北西門町。記者袁志豪／攝影
台南市國華友愛商圈新、舊文化交融，是新、舊時代興盛交替的地標，集結府城傳統美食，有如台北西門町。記者袁志豪／攝影
從台北帶70歲母親前往逛街的42歲林姓女子，一回頭就找不著母親身影，著急向經過的巡邏員警求助，警方調閱監視器搜尋，15分鐘後為她找到母親。記者袁志豪／翻攝
從台北帶70歲母親前往逛街的42歲林姓女子，一回頭就找不著母親身影，著急向經過的巡邏員警求助，警方調閱監視器搜尋，15分鐘後為她找到母親。記者袁志豪／翻攝
台南市國華友愛商圈內有許多百年老店，亦穿插許多新興、年輕人愛逛的店家，對於長輩而言，是尋找府城回憶的最佳地點，對年輕人則是時尚潮流集散地。記者袁志豪／攝影
台南市國華友愛商圈內有許多百年老店，亦穿插許多新興、年輕人愛逛的店家，對於長輩而言，是尋找府城回憶的最佳地點，對年輕人則是時尚潮流集散地。記者袁志豪／攝影

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