台南這商圈人潮如西門町 台北女一回頭70歲母親已不見

台南市中西區國華友愛商圈昨天人潮洶湧，大量遊客摩肩擦踵，步行購買老店小吃、文創商品；從台北帶70歲母親前往逛街的42歲林姓女子，一回頭就找不著母親身影，著急向經過的巡邏員警求助，警方調閱監視器搜尋，15分鐘後找到她母親。

台南市國華友愛商圈新、舊文化交融，是新、舊時代興盛交替的地標，集結府城傳統美食，宛如台北西門町；商圈內有許多百年老店，亦穿插許多新興、年輕人愛逛的店家。對於長輩而言，是尋找府城回憶的最佳地點，對年輕人則是時尚潮流集散地。

每到假日時分，國華街總是人山人海，昨天民進黨台南市黨部也在現場設立罷免連署攤位，舉牌宣傳；民眾黨台南市黨部昨天也在國華街宣講4月13日下午4時，將於台南永康大灣凌霄寶殿武龍宮舉行「人民要當家」活動，訴求是闢謠反制民進黨政府散佈的假訊息。

林姓女子利用清明連假帶母親從台北前往台中、台南旅遊，昨天抵達台南，下午2時許就先到國華友愛商圈朝聖，兩人走入國華街，林女一路觀看沿途小吃、老店，從國華街走到府前路口時，一回頭才發現母親已不見人影；林女回頭找尋，焦急來回觀望均未見蹤影。

此時台南市警第二分局中正派出所巡佐劉昱成、警員林致融巡邏，林女立即上前稱「警察先生幫幫忙，我媽媽不見了」，對此十分自責；警員請她不用擔心，詢問詳細逛街路線，林母長相、衣著等特徵，為她調閱監視器畫面。