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兩岸都有尪…陸籍夫告台女重婚罪 勝訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市一名王姓女子2019年在山東青島市與大陸籍韓姓男子結婚，婚後半年又結識台籍曾姓男子並在隔年結婚，韓男得知後跨海提告重婚罪並求償。情境示意圖。圖／Ingimage
高雄市一名王姓女子2019年在山東青島市與大陸籍韓姓男子結婚，婚後半年又結識台籍曾姓男子並在隔年結婚，韓男得知後跨海提告重婚罪並求償。情境示意圖。圖／Ingimage
高雄王姓女子二○一九年在山東青島市與陸籍韓姓男子結婚，回台後又與台籍曾姓男子結婚並懷孕，韓男得知後憤而跨海提告興訟，法院依重婚罪判處王女兩月徒刑，民事侵權部分判應賠償韓男十六萬元。

判決指出，王女與韓男二○一六年認識後交往數年，二○一九年雙方在山東省青島市辦理結婚登記，但結婚隔天王女就回台，還在婚後半年與曾男交往，隔年十月結婚，二○二一年後陸續與曾男生下兩名女兒。

韓男主張，王女婚前就不斷以各種理由向他索要金錢，例如清償高利貸、信用卡費等，結婚時王女又收了他人民幣廿六萬元聘金，還有金戒、鑽戒，婚後半年他也準備來台團聚，卻在申請入台證期間，竟接到曾男電話，對方稱自己王女的丈夫。

韓男質問曾男，王女與他何時在台灣登記？但曾男回說，「不用說什麼時候的事，你要不要跟她辦離婚？」還向他表示王女已懷孕，他憤而決定跨海告王女重婚，並以侵害配偶權向王女及曾男求償一四五萬元。

王女主張，她與韓男二○一六年在台北舞廳認識，當時韓男使用化名，稱自己是陸企派駐台北的經理，她才會在韓男追求下，赴陸與韓男領證登記，但公證時才發現韓男身分是假的，韓男當場軟硬兼施，還以親密影片要脅，她才被迫與韓男結婚。

法院調查認為，王女婚後曾兩次申請要韓男來台團聚，希望兩人能同居，若王女真是遭到騙婚，何要做這些行為？且王女未提出與韓男之間非合意的婚姻關係，難認定雙方婚姻並非合法有效。

法官指出，夫妻間互相負貞操、互守誠信及維持圓滿的權利與義務，認定刑事部份王女犯重婚罪；民事認定王女與曾男重婚無效，且侵害韓男婚姻生活中所應享有圓滿安全及幸福的身分，判兩人應賠償韓男十六萬元。

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