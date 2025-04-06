3度酒駕免入監 檢抗告成功

酒駕攔查示意圖。圖／聯合報系資料照片 李姓臨時工三度酒駕被判刑六月，他請求易科罰金未獲檢方同意，因此向法院聲明異議，苗栗地院以以李男酒測值低、且未肇事等理由裁定撤銷；檢方抗告直言「司法不應成為縱容酒駕破口」，台中高分院撤銷原裁定並駁回異議，李男確定要入監。

李男主張，他三度酒駕分別在二○一四、二○一八及二○二四年，最近一次酒駕距離前次超過五年，且這次酒測值為零點二五毫克，數值低也未肇事，請求撤銷檢方不准易科罰金執行指揮。

法院調查，檢察官以李男這次酒駕被判刑六個月，是第三犯酒駕，認難收矯正之效不准易科罰金，但李男前兩次酒駕分別於二○一四與二○一八年，時隔六年才再犯，可見前兩次各緩起訴、易科罰金處罰，已有一定警惕效果。

法院認為，李男這次酒測值零點二五毫克剛好達法定門檻、未發生事故，符合舊標準「難收矯正之效或難以維持法秩序」之例外，准予易科罰金情形，但檢察官僅以他第三犯酒駕就不准易科罰金，裁量權有瑕疵，撤銷檢方執行指揮處分。

檢方不服抗告，主張法務部統一酒駕再犯發監標準之原則的新標準中，明定「酒駕犯罪經查獲三犯」除無特殊事由，一概不准易科罰金，李男是第三犯，不准易科罰金完全符合新標準及國民酒駕零容忍。

檢察官直言，法院過度介入檢方裁量權，李男若前兩犯已達警惕，怎會有第三犯？不能僅酒測值剛好達標、未肇事就給予易科罰金，以免「司法成為縱容酒駕的破口」。

台中高分院審查，檢察官已具體說明理由，並無濫用權力或程序瑕疵，法院應予以尊重，撤銷原裁定，駁回李男聲明異議確定。

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