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西門町韓籍留學生被開山刀刺傷 凶嫌10萬元交保

中央社／ 台北5日電

1名韓國籍男留學生今天與友人赴西門町慶生，無故遭周姓男子持刀刺傷，周男犯案後逃逸，警方緝獲後將其送辦。台北地檢署檢察官今天晚間複訊後，諭令周男以新台幣10萬元交保。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞資料指出，西門町派出所上午6時22分許獲報，昆明街有男子持開山刀傷人，隨即派員警到場處理。

警方查出，持刀砍人的周男與韓國籍男留學生在昆明街路口爆發口角糾紛，周男返回車上持開山刀刺傷韓國籍男留學生後，再駕車搭載友人逃逸。

警方循線掌握周男車輛行蹤，在中山區林森北路與民權東路口攔停其車輛，發現周男有濃厚酒味，經酒測後超標，隨即將其帶回詢問。

警方表示，周男與友人案發前路口抽菸，韓國籍男留學生與友人慶生後站在路旁；周男認為韓國籍男留學生等人疑似出言挑釁，憤而上前理論，後返回車輛拿開山刀刺傷人，警詢後將其依殺人未遂及公共危險等罪嫌送辦。

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台北市西門町清晨發生韓國學生遭男子砍傷案件，圖為砍人男子在中山區被攔捕畫面。記者廖炳棋/翻攝
台北市西門町清晨發生韓國學生遭男子砍傷案件，圖為砍人男子在中山區被攔捕畫面。記者廖炳棋/翻攝

留學生 西門町

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