越籍移工疑同事害他被解聘 持刀追殺險出人命…判決出爐

越南籍馮姓（譯音）移工去年10月被解雇，懷疑是杜姓（譯音）同鄉講壞話所致，12月間到杜姓移人等人位在彰化縣和美鎮宿舍飲酒，酒後約杜男單獨談判，突拿出預藏刀子砍殺杜男成重傷。彰化地方法院審結，依犯殺人未隧罪判處馮男5年2月。可上訴。

判決書指出，馮男與杜男在越南是鄰居，來台均任職和美鎮某企業社，馮男去年10月中旬被解雇，懷疑與杜男有關乃心生不滿。馮男12月間到企業社的宿舍，找前同事陳姓（譯音）、阮姓（譯音）越籍移工飲酒聊天，馮男得知杜男在房間沒外出，就先到廚房拿水果刀再找杜男。

馮男把水果刀藏放右側長褲口袋，要求杜男隨他到房間外走廊談判，兩人一語不合，馮男以左手架住杜男頸部，右拿刀橫向揮砍杜男右頸，杜男用力掙脫後逃離，被馮男緊追再砍背部，杜男奮力逃進一旁的廁所並鎖鬥呼救，飲酒的阮男、陳男和另三名阮姓、陳姓越南籍移工趕來阻止，其中阮男試圖奪刀手掌被割傷。杜男被送醫並住加護病房救治，始倖免於難。

彰化地方法院審酌馮男與杜男是同事又是越南鄰居的關係，因細故心生不滿，以致黃湯下肚釀禍，再審酌馮男在偵查中否認殺人故意，移審後始坦承犯行，及杜男傷勢在地院審理時已大致復原，並與馮男達成和解，杜男表明不予追究，及（見本院電話洽辦公務紀錄單、告訴人提出之刑事撤回告訴狀）；及馮男在案發時無業，自述已離婚、有一名兒子在越南由母親照片等一切情狀，量處徒刑5年2月，並應於執行完畢或赦免後驅逐出境。

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