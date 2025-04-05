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男搶輪椅族皮包被判6月 判決書揭熱心民眾「跑百米英勇逮人」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

37歲朱姓男子2月在基隆廟口夜市商圈，趁著行動不便坐輪椅逛街劉姓女等紅綠燈時，搶劉女放在口袋的錢包就跑，劉女大聲呼救，周男見義勇為，追上拔腿狂奔的朱男壓制在地報警處理。法官依搶奪罪判他6月徒刑。

基隆地院判決書指出，朱男今年2月11日下午2時30分許，在仁三路、愛三路廟口夜市前，見劉女乘坐輪椅行動不便，趁劉女等待紅綠燈不備之際，搶奪劉穿著背心左側口袋的錢包後拔腿狂奔。

劉女因坐輪椅行動不便，但立刻大聲呼救，路人周姓男見狀立刻追上朱男，並將其壓制在地，接著通報警方請求協助。警方獲報後迅速趕到現場，控制住朱男，拿回內有基隆市政府愛心悠遊卡1張及1700元的紙鈔與銅板，劉女非常感謝周男見義勇為。

朱男供稱，他當天身上只有20元，因為肚子餓才會動手行搶。法官審理指出，朱男正值壯年，卻不思以正當途徑取得財物，卻以搶奪他人之財物方式求財，實不可取，因此依搶奪罪判6月徒刑，可易科罰金。

劉女表示，她因坐輪椅行動不便，被搶後也無法追，沒想到周男熱心追搶匪，當場就抓到人，錢包也找回來，讓她很感動。

男缺錢基隆廟口搶輪椅女判刑6月，他見義勇為奔百米逮人。記者游明煌／翻攝
男缺錢基隆廟口搶輪椅女判刑6月，他見義勇為奔百米逮人。記者游明煌／翻攝

基隆 紅綠燈 輪椅

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