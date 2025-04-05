越南男遭解僱對同鄉不滿 持刀砍傷人判5年2月
越南籍馮男來台工作遭解聘，懷疑和同鄉杜男有關，酒後拿刀揮砍杜男頸部，又持刀緊追揮砍杜男背部造成重傷，馮男遭逮捕，被依殺人未遂罪判5年2月。可上訴。
根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，來自越南的馮男和杜男為舊識，來台後在同一間企業社工作，民國113年10月馮男遭解聘，懷疑和杜男有關，心生不滿，聚會喝酒後又想起和杜男恩怨，拿刀藏在身上，約杜男外出談判。
馮男一看到杜男就拿出預藏的刀刃，橫向揮砍杜男右頸部，杜男遇刺掙脫逃離，馮男緊追並持刀砍傷杜男背部，杜男跳進廁所將門鎖上，馮男則被多名越南移工包圍抱住並試圖搶下刀刃。
杜男經送醫檢查，右頸部有穿刺傷、撕裂傷14公分、背部撕裂傷8公分、皮下氣腫、深層肌肉血管出血等傷害，經急診手術治療後倖免於難。
地院法官審理此案時，審酌馮男與杜男不僅是前同事，在越南也是鄰居，馮男因細故對杜男心生不滿，以致於黃湯下肚下釀此禍事，而馮男坦承犯行，及杜男傷勢在審理時已大致復原，2人並已達成和解，杜男表明不予追究，因此依刑法殺人未遂罪，判處有期徒刑5年2個月，全案仍可上訴。
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