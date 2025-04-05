快訊

韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

聽新聞
0:00 / 0:00

有內鬼？男假冒研究員挺武統喊「要打仗了」 工研院駁斥並將依法究責

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

自稱工研院研究員的李男，近日在臉書「爆政公社」發表支持中國武統言論，引發網友撻伐。事件爆發後，李男迅速關閉臉書，但因臉書曾自介為「工研院新竹光復院區」研究員，引發高度關注。工研院也澄清，李男並非工研院人員，並將依法究責。

根據網友截圖，李男不但在爆政公社張貼「武統台灣必勝」圖文，還發表「台灣終究屬於中國」、「要打仗了」等言論，引發大批網友憤怒，紛紛發動肉搜。網友發現李男臉書自介為「工研院」研究員，但卻因名稱雷同，一度誤傳李男為研發國防機密的中科院，引爆網友憂心「國安滲透危機」。

工研院今天也發出聲明，嚴正駁斥李男為該院人員。聲明指出，該名李姓人士並非工研院員工，亦從未任職工研院。對於冒用工研院員工名義之行為，已向社群平台提出檢舉完成蒐證，並將依法究責。

工研院強調，為嚴謹遵循國家政策與法規之研究機構，向來恪守份際。敬請各界賢達先進切勿輕信不實資訊，亦勿散播不當言論；以免有心人士利用。

成功大學資通安全研究與教學中心主任李忠憲，也在臉書發表近期武統言論風波發表看法。他指出，在中國戰機頻繁侵擾、穿越海峽的情勢下，台灣若仍對支持武統的言論視為可容忍的「自由表達」，將形同對入侵者的跪拜。

李忠憲強調：「我們當然可以談言論自由，但不是對入侵者的跪拜自由；我們當然可以主張多元包容，但不是容納吞併者的喉舌。我們不是不能退讓，而是無地可退。再退一步，不只是象牙塔會倒，連我們的家也將蕩然無存。」

根據網友截圖，李男不但在爆政公社張貼「武統台灣必勝」圖文，還發表：「台灣終究屬於中國」、「要打仗了」等言論。圖／網友提供
根據網友截圖，李男不但在爆政公社張貼「武統台灣必勝」圖文，還發表：「台灣終究屬於中國」、「要打仗了」等言論。圖／網友提供
自稱工研院研究員的李男，近日在臉書「爆政公社」發表支持中國武統言論，引發網友撻伐。事件爆發後，李男迅速關閉臉書，但因臉書曾自介為「工研院新竹光復院區」研究員，引發高度關注。圖／網友提供
自稱工研院研究員的李男，近日在臉書「爆政公社」發表支持中國武統言論，引發網友撻伐。事件爆發後，李男迅速關閉臉書，但因臉書曾自介為「工研院新竹光復院區」研究員，引發高度關注。圖／網友提供
工研院今天也發出聲明，嚴正駁斥李男為該院人員。聲明指出，該名李姓人士並非工研院員工，亦從未任職工研院。對於冒用工研院員工名義之行為，已向社群平台提出檢舉完成蒐證，並將依法究責。圖／取自工研院粉絲頁
工研院今天也發出聲明，嚴正駁斥李男為該院人員。聲明指出，該名李姓人士並非工研院員工，亦從未任職工研院。對於冒用工研院員工名義之行為，已向社群平台提出檢舉完成蒐證，並將依法究責。圖／取自工研院粉絲頁

中共 工研院

延伸閱讀

從陸配到龍應台 沈政男：「綠色怪獸」限縮台灣言論自由

影／鼓吹武統遭強制出境 陸配「小微」搭機飛往廣州

陸配「小微」遭移民署強制出境 班機時間曝光

「創新界奧斯卡」愛迪生獎 台灣獲18獎僅次於美國

相關新聞

有內鬼？男假冒研究員挺武統喊「要打仗了」 工研院駁斥並將依法究責

自稱工研院研究員的李男，近日在臉書「爆政公社」發表支持中國武統言論，引發網友撻伐。事件爆發後，李男迅速關閉臉書，但因臉書...

生父涉毒入監、生母棄養 3歲女童遭父友人凌虐全身瘀傷

新竹7歲女童4年前、3歲時被毒蟲父交給朋友照顧，卻因遭凌虐全身瘀青，並罹患橫紋肌溶解症。新竹市政府3度緊急安置，發現其父...

幼幼班同學搶玩具受傷 爸媽氣炸告對方父母獲賠4千餘元

高雄市有兩名幼兒園幼幼班幼童小彤與小健，去年5月在班上小健突然搶了小彤的玩具車，爭搶過程中造成小彤臉上擦傷，小彤事後留下...

指藍白重啟服貿 吳思瑤、王定宇獲不起訴處分

民進黨立委吳思瑤、王定宇、前立委賴品妤及財信傳媒董事長謝金河於大選時發文指藍白重啟服貿，涉違反總統副總統選罷法，士檢認為...

何壽川涉三寶放貸案 北院判賠永豐金控1000萬元

永豐金控前董事長何壽川等人被控違法放貸給三寶集團等案，投保中心另替永豐金控公司向何壽川提起民事求償。台北地院日前判決何壽...

3犯酒駕法院還不讓入獄？檢抗告成功：司法不應成縱容酒駕破口

苗栗李姓臨時工第三度酒駕被判刑6月，他以要照顧祖母為由請求易科罰金檢方不准，他再聲明異議經苗栗地院以他酒測值低、未肇事等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。