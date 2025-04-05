有內鬼？男假冒研究員挺武統喊「要打仗了」 工研院駁斥並將依法究責

自稱工研院研究員的李男，近日在臉書「爆政公社」發表支持中國武統言論，引發網友撻伐。事件爆發後，李男迅速關閉臉書，但因臉書曾自介為「工研院新竹光復院區」研究員，引發高度關注。工研院也澄清，李男並非工研院人員，並將依法究責。

根據網友截圖，李男不但在爆政公社張貼「武統台灣必勝」圖文，還發表「台灣終究屬於中國」、「要打仗了」等言論，引發大批網友憤怒，紛紛發動肉搜。網友發現李男臉書自介為「工研院」研究員，但卻因名稱雷同，一度誤傳李男為研發國防機密的中科院，引爆網友憂心「國安滲透危機」。

工研院今天也發出聲明，嚴正駁斥李男為該院人員。聲明指出，該名李姓人士並非工研院員工，亦從未任職工研院。對於冒用工研院員工名義之行為，已向社群平台提出檢舉完成蒐證，並將依法究責。

工研院強調，為嚴謹遵循國家政策與法規之研究機構，向來恪守份際。敬請各界賢達先進切勿輕信不實資訊，亦勿散播不當言論；以免有心人士利用。

成功大學資通安全研究與教學中心主任李忠憲，也在臉書發表近期武統言論風波發表看法。他指出，在中國戰機頻繁侵擾、穿越海峽的情勢下，台灣若仍對支持武統的言論視為可容忍的「自由表達」，將形同對入侵者的跪拜。