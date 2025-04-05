生父涉毒入監、生母棄養 3歲女童遭父友人凌虐全身瘀傷

新竹7歲女童4年前、3歲時被毒蟲父交給朋友照顧，卻因遭凌虐全身瘀青，並罹患橫紋肌溶解症。新竹市政府3度緊急安置，發現其父將入獄、生母經濟條件不佳。法官審酌生父、生母親職功能不足，裁定停止兩人親權，並選任新竹市府為女童監護人。

判決書指出，女童現年7歲，2021年3月1日因生父將其託付友人照顧，身上出現大片瘀青，經診斷罹患橫紋肌溶解症，顯示照護明顯疏失。新竹市政府於同年3月6日緊急介入安置。

雖新竹市政府後續曾於2022年1月20日再度將女童責付由生父照顧，卻發現其生活不穩定，屢次將孩子託給非親屬關係且交情薄弱的社區友人照顧，最終於2023年3月5日再次將女童安置。

據竹市府社會處評估，生父雖表達照顧意願，但近期因毒品案，將面臨3個月刑期，無法提供穩定照護；女童生母雖經親子會面後表示接返意願，但自身經濟條件不佳、居住環境不穩，且與原生家庭斷絕聯繫長達27年，社工評估其支持系統薄弱，不具長期監護能力。

法官認為，女童原本生活三餐不繼、居無定所，經安置後生活穩定，亦能清楚表達安置處所較為安全。經法官以視訊方式說明程序並聽取女童意見，她也表達希望由新竹市政府擔任其監護人。

新竹地院最終依兒童及少年福利與權益保障法、民法等規定，裁定全面停止女童生父、生母對女童的親權與監護權，並選任新竹市府為女童監護人

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