幼幼班同學搶玩具受傷 爸媽氣炸告對方父母獲賠4千餘元

高雄市有兩名幼兒園幼幼班幼童小彤與小健，去年5月在班上小健突然搶了小彤的玩具車，爭搶過程中造成小彤臉上擦傷，小彤事後留下心理陰影不敢上學而轉學，小彤爸媽因此氣炸提告年僅3歲的小健求償10萬餘元，法官審理後判小健的父母應連帶賠償4千餘元給小彤。

判決書指出，小彤與小健是同班同學，小健卻在上課時間無緣無故搶小彤的玩具車，小彤追上前要把玩具車拿回來時，卻被小健拿玩具車攻擊臉部，造成小彤臉部擦傷，事後還出現情緒困擾，接受心理諮商，小彤的父母只好分別請假回家照顧小彤。

小彤父母認為，他們為了照顧小彤，增加生活上所需臨時托嬰的成本，還有精神上也受有相當程度的重大痛苦，因此向傷人搶玩具的小健提告求償10萬2672元。

小健的父母作為法定代理人主張，事情是在幼兒園裡發生的，他們做父母的根本無法監督，並指出小彤父母提告的對象應該要是幼兒園園方，追究園方處置及管理不當。小健的父母只願意負責小彤的醫療費用，但不願賠償小彤爸媽提出的精神撫慰金。

高雄地院法官審理後認為，幼兒園監視器有拍下小彤受傷是因為小健攻擊所導致，但事發經過並不是搶玩具，而是小健順手拿走了小彤的玩具，小彤發現後起身要把玩具車拿回來，小健轉身才揮到小彤，並且拍到老師事後拿冰袋為小彤的鼻子冰敷。

不過小健事發時為3歲幼童，是無行為能力人，還處於學習社會生活中各種準則的階段，正在學習如何與他人協調合作，還沒有區辨行為是非利害的能力，因此小健雖然造成小彤受傷，但因為幼童欠缺識別能力，所以向幼童求償，於法即有未合，不能准許。