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3犯酒駕法院還不讓入獄？檢抗告成功：司法不應成縱容酒駕破口

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗李姓臨時工第三度酒駕被判刑6月，他以要照顧祖母為由請求易科罰金檢方不准，他再聲明異議經苗栗地院以他酒測值低、未肇事等理由幫撤銷，檢方抗告重申李是第3犯酒駕，直言「司法不應成縱容酒駕破口」，台中高分院認為有理由，撤銷原裁定並駁回李異議，他確定得入獄。

李男主張， 他過去3度酒駕，分別在2014年、2018年及2024年，各次間隔非常長，這次2024年4月18日酒駕，更距離前次超過5年，若以前次易科罰金完畢2019年7月1日起算也距離4年9月以上，且這次呼氣酒測值僅每公升0.25毫克，數值低也未肇事，請求撤銷檢方不准易科罰金執行指揮。

苗栗地院一審查，檢察官以李男這次酒駕被判刑6月，是第3犯酒駕，認難收矯正之效不准易科罰金，但他前兩次酒駕分別於2014年、2018年，時隔6年這次才再犯，時間距離長，可見前2次各緩起訴、易科罰金處罰，已生一定警惕效果。

苗院還認為，李這次酒測值0.25剛好達法定門檻、未發生事故，符合舊標準「難收矯正之效或難以 維持法秩序」之例外，准予易科罰金情形，檢察官卻僅以他第3犯酒駕就不准易科罰金，裁量權有瑕疵。

苗院說，檢方漏未斟酌對李男有利情形，與法務部統一酒駕再犯發監標準之原則未盡相合，撤銷檢方執行指揮處分。

檢方不服抗告，主張法務部統一酒駕再犯發監標準之原則的新標準中，明定「酒駕犯罪經查獲3犯」，除無特殊事由，一概不准易科罰金，本案李男是第三犯酒駕，漠視交通安全，不准他易科罰金完全符合新標準及國民酒駕零容忍。

檢察官直言，苗院過度介入檢方裁量權，況酒駕零容忍是全民共識，李男一再酒駕不可輕縱，若前2犯已達警惕，怎還會有這次第3犯？不可僅以他酒測值剛好達標、未肇事就給予易科罰金，以免「司法成為縱容酒駕的破口。」

台中高分院二審查，檢察官給李男陳述意見後，考量他酒駕3犯不准易科罰金，已具體說明理由，並無濫用權力或程序瑕疵，法院應予以尊重，且執行指揮是法律授予檢察官行使的合義務性裁量，撤銷原裁定，駁回李男聲明異議確定，李必須入獄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕攔查示意圖。圖／報系資料照
酒駕攔查示意圖。圖／報系資料照

檢察官 酒測 酒駕

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