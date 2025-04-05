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分手心情差…他搬水泥蓋板「搞軌」還在旁觀望 被判2年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子因與女友分手心情不佳，今年元旦下午1時30分將軌道旁水泥蓋板、水泥凹槽座，搬至後壁至新營站間東正線單側軌道上並在旁觀望，剛好南下3201次區間列車通過，司機員見狀緊急煞車才沒出軌傾覆，法官認他犯傾覆現有人所在之火車未遂罪判刑2年10月。

據調查，黃男是高速公路局的外包商，從事公路修復、警戒工作。當時他徒手將軌道旁台鐵所有水泥蓋板7片、水泥凹槽座2座，搬至台鐵鐵路基起317.2公里處東正線單側軌道上，並在旁觀望，等待南下列車通過。

剛好吳姓司機員駕駛南下3201次區間列車欲前往潮州站，見狀旋緊急緊韌，仍於下午1時40分行經該處，撞擊、輾過該水泥蓋板、水泥凹槽座，致該列車主排障器及副排障器受損，幸未出軌傾覆。

黃男於警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與當時吳姓司機員等證述情節大致相符，並有鐵路局高雄分局公共危險案現場圖、監視器錄影擷取畫面、現場照片、列車受損照片及黃男現場模擬照片等資料佐證，事證明確。

台南地院指出，黃男僅因與女友分手心情不佳及覺得好玩，即選擇元旦假日、火車乘客眾多時段，以水泥蓋板、水泥凹槽座搬到軌道方式傾覆火車，適吳男駕駛南下3201次區間列車，見狀旋緊急緊韌，雖致該列車主排障器及副排障器受損，但未出軌傾覆而未遂，惟倘火車因此傾覆，將導致乘客重大傷亡高度危險，所為對社會公共安全危害重大。

台南地院認為，黃男所為犯行經依未遂犯規定減刑後，有期徒刑部分法定最低刑度降低為2年6月，較原定最低刑度已有明顯減輕，也無其他事證可認黃男犯罪另有特殊原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，再依法酌減其刑的餘地。

惟黃男於警詢、偵查及審理時均坦承犯行的犯後態度，且未因此造成人員傷亡，有意願賠償台鐵損失，台鐵並無向黃男追償之意，並考量其犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危險及損害、素行等一切情狀，認他犯傾覆現有人所在之火車未遂罪處2年10月，可上訴。

台南地院指出，黃姓男子與女友分手心情不佳，將水泥蓋板、水泥凹槽座，搬至後壁至新營站間東正線單側軌道上，剛好南下區間列車通過，司機員緊急煞車才沒出軌傾覆，法官認他犯傾覆現有人所在之火車未遂罪判刑2年10月。圖／本報資料照
台南地院指出，黃姓男子與女友分手心情不佳，將水泥蓋板、水泥凹槽座，搬至後壁至新營站間東正線單側軌道上，剛好南下區間列車通過，司機員緊急煞車才沒出軌傾覆，法官認他犯傾覆現有人所在之火車未遂罪判刑2年10月。圖／本報資料照

台鐵 火車

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