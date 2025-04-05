台中男亮槍逼吞「慶記」 他嚇到配啤酒灌下去…急開刀取彈

台中林姓男子到居酒屋聊天不開心，就亮槍比畫嚇壞眾人，又拉滑套卸下子彈丟進啤酒杯逼1名客人喝下，對方怕林開槍只能硬著頭皮吞下去，沒多久腹痛緊急手術取出子彈；法院以林非法持槍，一、二審都依槍砲、恐嚇等罪判他5年4月、4月，仍可上訴。

檢警調查，林男自稱從繼父家取得1把改造手槍、6顆子彈，2023年7月30日凌晨4點多帶槍、彈到西區向上路1間居酒屋，席間和顧客聊的不開心，兩度拔槍放在吧檯上恫嚇，還拉動槍機滑套，釀在場客人、店長及服務生，甚至連正在觀看監視器的負責人都心生畏懼。

林男不顧現場客人不斷安撫，又從彈匣卸下3顆子彈，將其中1顆放入酒杯內，當場逼客人連同啤酒喝下去，對方害怕林開槍，只好硬著頭皮吞下子彈。

該名客人沒多久就因消化道異物導致腹痛，緊急到醫院開刀取出子彈；警方獲報也於8月1日持搜索票赴林男家，查扣他作案用的手槍、子彈，經送交鑑定均具殺傷力。

台中地院ㄧ審時，林男坦承不諱，有現場監視器、扣案物，被逼吞彈的客人就醫時，也有腹部X光照片、手術取出的子彈可佐證。

ㄧ審認為，林男是智慮成熟的成年人，臨時起意在居酒屋內持槍恐嚇，考量他坦承，已和被害人均調解、賠償，另逼客人吞子彈導致異物卡在消化道涉嫌傷害部分，被害人也撤告，依非法持有非制式手槍罪，判處林男5年4月，併科6萬元，另依恐嚇罪判他4月，得易科罰金。

林男不服上訴，雖坦承將槍、彈匣放在吧檯上並拉動滑套，將子彈放在酒杯中，客人也吞下子彈，但矢口否認恐嚇，辯稱自己有喝酒已經沒意識，不知道發生什麼事情。

被害客人則說，覺得林沒到很醉，他還可以自己背包包、正常走路過馬路，監視器畫面也看不出林有不勝酒力情形，也稱林很激動怕他會開槍，自己才用開玩笑說「大哥不要激動，我把子彈喝下去」，想把事情化解掉。

台中高二審分院綜合相關證據，仍不採信林辯詞，考量一審認事用法、量刑均妥適，判處駁回。

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