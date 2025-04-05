台女兩岸都有老公 陸籍丈夫跨海提告重婚罪求償獲16萬

高雄市一名王姓女子2019年在山東青島市與大陸籍韓姓男子結婚，婚後半年又結識台籍曾姓男子並在隔年結婚，韓男得知後跨海提告重婚罪並求償。情境示意圖。圖／Ingimage

高雄市一名王姓女子2019年在山東青島市與大陸籍韓姓男子結婚，婚後半年又結識台籍曾姓男子並在隔年結婚，韓男得知妻子回台灣又馬上跟他人結婚懷孕，跨海提告重婚罪並求償。法院判王女犯重婚罪處2個月徒刑，民事侵害配偶權應賠償16萬元給陸籍丈夫。

判決書指出，王姓女子與大陸籍韓姓男子在2016年認識後交往數年，2019年4月雙方便在山東省青島市辦理結婚登記，但結婚隔天王女就回台，還在婚後半年交往台籍曾姓男子進而在隔年10月結婚，並在2021年後陸續與曾男生下2名女兒。

韓男主張，王女婚前就不斷以各種理由向他索要金錢，一下欠高利貸、一下欠信用卡費等，結婚時王女又收了他26萬元人民幣聘金，還有金戒、鑽戒，他婚後半年也準備來台團聚，卻在申請入台證期間，打給王女時卻是曾男接電話，曾男在電話中自稱是王女的丈夫。

韓男在電話中質問曾男，王女與他是何時在台灣登記，但曾男回韓「不用說什麼時候的事情了，那我想問你一句話，你要不要跟她辦離婚」，並向韓表示王女已經懷孕，韓男憤而提告王女重婚罪，並以侵害配偶權為由向王女及曾男求償145萬元新台幣。

王女主張，她與韓男是2016年在台北的舞廳認識，當時韓男使用化名，稱自己是陸企派駐台北的經理，她才會在韓男追求下，赴大陸與韓男領證登記，但公證時才發現韓男身分是假的，但當場韓男軟硬兼施，還以親密影片要脅，她才會被迫與韓男公證結婚。

不過法官調查，王女婚後曾2次申請要讓韓男來台團聚，看來還是希望與韓男在台灣同居，若王女真是遭到騙婚、脅迫，又為何要做這些行為，王女也沒有提出她與韓男間的婚姻關係非合意，因此難以認定雙方的婚姻並非合法有效。

法官指出，婚姻是配偶雙方形成的永久結合關係，當事人間互相負有貞操、互守誠信及維持圓滿的權利與義務，因此除刑事判王女犯重婚罪處有期徒刑2個月，民事部分，王女與曾男侵害韓男在婚姻生活中所應享有圓滿安全及幸福的身分，判被告2人應賠償16萬元新台幣給韓男。