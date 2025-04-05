快訊

川普對大陸祭高關稅 iPhone在美售價恐飆漲

巴布亞紐幾內亞規模6.9強震 確認已解除太平洋海嘯威脅

「最偉大前妻」林美貞發畢業文！和孫興三度分合再度情變：終於下課

聽新聞
0:00 / 0:00

道路設施管理不當釀騎士慘摔致死 律師：家屬可提國賠

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市沿海二路因貨車專用道拓寬工程，機車道施工，但工程未驗收即開放通行，因水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分的落差，3月19日造成6名機車騎士自摔，其中1男身亡；律師指出，公共設施設置或管理有欠缺，與人民傷亡具有因果關係，家屬可提國賠

對於高市府工務局新工處接受媒體採訪時曾坦承，當下還沒完成驗收，是臨時開放通行，以及死者張姓男子家屬質疑事故現場當時前面路段施工，都還在做工程，但又開放機車騎士騎乘的說法，是否符合提出國家賠償要件，律師提出看法。

律師吳春生指出，就此次車禍事故而言，依據國家賠償法的3要件，第1公共設施因設置或管理有欠缺，也就是欠缺維護行車或用路的安全，第2致使人民生命或身受到侵害，第3設施或管理的欠缺與人民的傷亡具有因果關係，亦即事故發生起因於設置不當或欠缺或管理不全，均符合國賠的申請條件。

吳春生表示，受害人及其家屬，可依據民法第192及194條，請求賠償死者的喪葬費及往生前的醫療費及生活上所增加的費用；死者如對他人具有扶養義務者，要對受扶養者賠扶養費；傷者可請求醫藥費，生活上所須費用，如精神慰撫金；另死者父母，子女、配偶可請求賠償精神慰撫金，傷者如造成勞動能力減損，可申請賠償收入減少費用。

此外，刑責方面，因公共設施欠缺管理與設置，該工程實際在場負責安全責任之人，恐觸犯刑法276條過失傷害或過失致死刑責，過失致死是公訴罪，可處5年以下有期徒刑；過失傷害罪可處1年以下有期徒刑。

吳春生並指出，這項工程如果設計不當或違背一般的工程規定，沒有在工地現場負責安全的人，例如承攬人或監造人，亦可依刑法第193條要負違背建築成規罪，可處3年以下有期徒刑。若家屬提出國賠勝訴，政府作出賠償後，可以轉嫁對以上二種應負責的人求償。

張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事發後，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事發後，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事發現場。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事發現場。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事發後，施工單位才將路面封閉。記者石秀華／翻攝
張姓男子3月19日騎機車行經高市小港區沿海二路施工中的機車道時，疑因水溝蓋和柏油路面有高低落差不慎摔車，因傷重延至2天後死亡；圖為事發後，施工單位才將路面封閉。記者石秀華／翻攝

國賠 律師

延伸閱讀

南投縣殯儀館2期工程5月完工 預計明年初營運

影／高雄轎車「剪」機車害女騎士慘摔畫面曝 網一面倒挺她

謝宜容職場霸凌被控過失致死不起訴 黃國昌轟：難以接受

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

相關新聞

偷中獎發票兌百萬 創世志工判刑

陳姓男子在創世基金會基隆分會擔任志工，暗中將四○四五張中獎發票藏入口袋，不法獲利一○一萬餘元，直到國稅局發現異常，認為不...

拋妻棄子晚年討扶養費 法院判免除

台南一位張姓父親在兩名子女年僅八、九歲時與妻離異，妻子被迫選擇聲色場所工作養大子女，張男如今落魄潦倒，去年收入僅一百元，...

男當街摔死狗 判2月徒刑

高雄市一名許姓男子只因為家中飼養的寵物狗吠叫，竟當街徒手把狗摔死，遭民眾向動保處陳情，動保處安排驗屍追查狗狗死因，檢方依...

高雄沿海路施工成奪命路 一天6騎士自摔1人脊椎斷慘死

高雄市小港區沿海二路因實施貨車專用道拓寬工程，機車道沿線施工並重新鋪設，但工程尚未驗收下，即迫於車流大開放通行，因水溝蓋...

道路設施管理不當釀騎士慘摔致死 律師：家屬可提國賠

高市沿海二路因貨車專用道拓寬工程，機車道施工，但工程未驗收即開放通行，因水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分的落差，3月19...

妻被迫下海養活子女…尪拋家棄子現年收入僅百元 伸手要扶養費遭拒

台南有名父親於2子女年僅8、9歲時與妻子離異拋家棄子，妻子被迫選擇聲色場所工作才養大子女，如今他落魄潦倒，去年度收入僅1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。