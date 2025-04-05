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道路設施管理不當釀騎士慘摔致死 律師：家屬可提國賠
高市沿海二路因貨車專用道拓寬工程，機車道施工，但工程未驗收即開放通行，因水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分的落差，3月19日造成6名機車騎士自摔，其中1男身亡；律師指出，公共設施設置或管理有欠缺，與人民傷亡具有因果關係，家屬可提國賠。
對於高市府工務局新工處接受媒體採訪時曾坦承，當下還沒完成驗收，是臨時開放通行，以及死者張姓男子家屬質疑事故現場當時前面路段施工，都還在做工程，但又開放機車騎士騎乘的說法，是否符合提出國家賠償要件，律師提出看法。
律師吳春生指出，就此次車禍事故而言，依據國家賠償法的3要件，第1公共設施因設置或管理有欠缺，也就是欠缺維護行車或用路的安全，第2致使人民生命或身受到侵害，第3設施或管理的欠缺與人民的傷亡具有因果關係，亦即事故發生起因於設置不當或欠缺或管理不全，均符合國賠的申請條件。
吳春生表示，受害人及其家屬，可依據民法第192及194條，請求賠償死者的喪葬費及往生前的醫療費及生活上所增加的費用；死者如對他人具有扶養義務者，要對受扶養者賠扶養費；傷者可請求醫藥費，生活上所須費用，如精神慰撫金；另死者父母，子女、配偶可請求賠償精神慰撫金，傷者如造成勞動能力減損，可申請賠償收入減少費用。
此外，刑責方面，因公共設施欠缺管理與設置，該工程實際在場負責安全責任之人，恐觸犯刑法276條過失傷害或過失致死刑責，過失致死是公訴罪，可處5年以下有期徒刑；過失傷害罪可處1年以下有期徒刑。
吳春生並指出，這項工程如果設計不當或違背一般的工程規定，沒有在工地現場負責安全的人，例如承攬人或監造人，亦可依刑法第193條要負違背建築成規罪，可處3年以下有期徒刑。若家屬提出國賠勝訴，政府作出賠償後，可以轉嫁對以上二種應負責的人求償。
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