高雄沿海路施工成奪命路 一天6騎士自摔1人脊椎斷慘死
高雄市小港區沿海二路因實施貨車專用道拓寬工程，機車道沿線施工並重新鋪設，但工程尚未驗收下，即迫於車流大開放通行，因水溝蓋和柏油路有高低6、7公分的落差，3月19日上班尖峰期間，疑因此造成6名機車騎士自摔，其中1男因脊椎斷裂傷重身亡。
高市府工務局新工處接受媒體採訪時曾坦承，當下還沒完成驗收，是臨時開放通行，新工處並指，根據警方測繪資料顯示，騎士當時是行駛在邊線以外，沒有遵守交通規則。
對於工務局的說法，死者張姓男子妹妹接受媒體採訪時，難以置信地提出質疑，指事發當下前面路段施工，都還在做工程，但那個路段又開放機車騎士騎乘，事發當天，短短一小時就有5名騎士自摔；張男妹妹哽咽地說「要拿的賠償還是要，不然我哥哥就這樣子沒有了」。
根據小港警分局調查，3月19日7時52分許於小港區沿海二路10號對面南下機車道路段，當天上午同一時段陸續發生6起機車騎士自摔案件，6人均為男性，年齡分別介於30歲至38歲。
6名機車騎士其中5人摔車後致手腳、身體擦挫傷，但30歲的張姓男子，因摔車時，疑因傷到脊椎，經送醫搶救，延至3月21日因傷重宣告不治。
根據了解，沿海二路同一施工機車路段，因水溝蓋與柏油路面的高低差，工程設施管理不當，已造成不只6名機車騎士自摔，甚至導致張男摔車慘死，雖詳細肇責仍待交通大隊釐清，但高雄地檢署檢察官已介入偵辦，包括現場施工工程師與廠商負責人均被依過失致死及過失傷害等罪接受調查。
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