高雄沿海路施工成奪命路 一天6騎士自摔1人脊椎斷慘死

高雄市小港區沿海二路因實施貨車專用道拓寬工程，機車道沿線施工並重新鋪設，但工程尚未驗收下，即迫於車流大開放通行，因水溝蓋和柏油路有高低6、7公分的落差，3月19日上班尖峰期間，疑因此造成6名機車騎士自摔，其中1男因脊椎斷裂傷重身亡。

高市府工務局新工處接受媒體採訪時曾坦承，當下還沒完成驗收，是臨時開放通行，新工處並指，根據警方測繪資料顯示，騎士當時是行駛在邊線以外，沒有遵守交通規則。

對於工務局的說法，死者張姓男子妹妹接受媒體採訪時，難以置信地提出質疑，指事發當下前面路段施工，都還在做工程，但那個路段又開放機車騎士騎乘，事發當天，短短一小時就有5名騎士自摔；張男妹妹哽咽地說「要拿的賠償還是要，不然我哥哥就這樣子沒有了」。

根據小港警分局調查，3月19日7時52分許於小港區沿海二路10號對面南下機車道路段，當天上午同一時段陸續發生6起機車騎士自摔案件，6人均為男性，年齡分別介於30歲至38歲。

6名機車騎士其中5人摔車後致手腳、身體擦挫傷，但30歲的張姓男子，因摔車時，疑因傷到脊椎，經送醫搶救，延至3月21日因傷重宣告不治。