拋妻棄子晚年討扶養費 法院判免除

台南地院認父親無正當理由對子女未盡扶養義務，其情節已達重大程度，駁回父親聲請外，也免除子女扶養義務。圖／本報資料照 台南一位張姓父親在兩名子女年僅八、九歲時與妻離異，妻子被迫選擇聲色場所工作養大子女，張男如今落魄潦倒，去年收入僅一百元，請求兩子女按月各給付扶養費一萬元，台南地院認為，父親未盡扶養義務情節重大，免除子女扶養義務。

張男主張因目前沒有工作、無法生活，也無收入及存款，請求兩子女應自今年元旦起至死亡之日止，按月於每月一日前，各給付其扶養費一萬元。

據了解，這兩名子女與父親多年未見，突然接到父親向法院請求給付扶養費的聲請，簡直不敢置信，只好反請求減輕或免除扶養義務。

兩子女表示，母親於他們年幼時與父親離異，父親之後對他們不聞不問，未盡養育及教養責任，以致生活困苦，母親最後僅能選擇聲色場所工作扶養他們，成長過程中充滿辛酸與孤單。

其中一人主張已有家庭及子女，無餘力扶養僅有「血緣」關係的父親。另人則主張父親未曾扶養過他，不同意負擔其扶養費用。

台南地院調查，張男與兩子女確實為直系血親，但一一二年度所得收入僅有一○○元，屬於不能維持生活而無謀生能力者。兩名子女分別從事美髮及會計工作，但各自有家庭，尚須扶養母親，已無餘力支付父親生活所需費用。

法院調查戶籍遷徙紀錄與學雜費單據等證據，認為張男無正當理由拋棄應撫養的子女，情節已達重大程度，因此駁回聲請，另免除子女扶養義務。