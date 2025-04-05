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拋妻棄子晚年討扶養費 法院判免除
台南一位張姓父親在兩名子女年僅八、九歲時與妻離異，妻子被迫選擇聲色場所工作養大子女，張男如今落魄潦倒，去年收入僅一百元，請求兩子女按月各給付扶養費一萬元，台南地院認為，父親未盡扶養義務情節重大，免除子女扶養義務。
張男主張因目前沒有工作、無法生活，也無收入及存款，請求兩子女應自今年元旦起至死亡之日止，按月於每月一日前，各給付其扶養費一萬元。
據了解，這兩名子女與父親多年未見，突然接到父親向法院請求給付扶養費的聲請，簡直不敢置信，只好反請求減輕或免除扶養義務。
兩子女表示，母親於他們年幼時與父親離異，父親之後對他們不聞不問，未盡養育及教養責任，以致生活困苦，母親最後僅能選擇聲色場所工作扶養他們，成長過程中充滿辛酸與孤單。
其中一人主張已有家庭及子女，無餘力扶養僅有「血緣」關係的父親。另人則主張父親未曾扶養過他，不同意負擔其扶養費用。
台南地院調查，張男與兩子女確實為直系血親，但一一二年度所得收入僅有一○○元，屬於不能維持生活而無謀生能力者。兩名子女分別從事美髮及會計工作，但各自有家庭，尚須扶養母親，已無餘力支付父親生活所需費用。
法院調查戶籍遷徙紀錄與學雜費單據等證據，認為張男無正當理由拋棄應撫養的子女，情節已達重大程度，因此駁回聲請，另免除子女扶養義務。
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