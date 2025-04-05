男當街摔死狗 判2月徒刑

高雄男子情緒失控摔死家中飼養的寵物狗，遭依違反動保法判刑並開罰。示意圖／生成式AI製圖 高雄市一名許姓男子只因為家中飼養的寵物狗吠叫，竟當街徒手把狗摔死，遭民眾向動保處陳情，動保處安排驗屍追查狗狗死因，檢方依違反動保法起訴許男，法院判處兩個月徒刑，併科罰金廿萬元。

判決指出，許男平時寄住姑姑家，以割草維生，去年七月十二日晚上七點多，因姑姑家中飼養的小狗不斷吠叫，許男認為小狗亂吠、沒辦法教，竟直接上前徒手抱起小狗摔打，導致小狗當場吐血、失禁。

因許男就在住家前犯案，遭人目擊向高雄市府動保處通報，動保處人員到場時只見小狗已奄奄一息、虛弱及口鼻流血，只能先立即將小狗送醫治療，因為小狗傷勢過重，七月十五日不幸死亡。

動保處隨即安排驗屍解剖，發現小狗右側頭顱骨裂傷、全身肌肉大範圍變性損傷與充淤血，研判事發後小狗死因為頭顱骨折出血，伴隨肌肉大量肌紅素或鉀離子融出，造成腎臟肌紅素性腎病與高血鉀性心臟衰竭死亡。

許男犯後坦承犯行，法官認為他故意傷害動物，導致動物器官功能喪失，且是徒手摔死狗，顯然不尊重動物生命權，違反動保法故意傷害動物罪及刑法毀損罪，判處兩個月徒刑。