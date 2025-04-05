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偷中獎發票兌百萬 創世志工判刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

陳姓男子利用擔任創世社會福利基金會基隆分會志工，暗槓4045張中獎發票，兌換或消費得款101萬餘元。法官依侵占罪判有期徒刑1年8月，痛斥把民眾的善心淪為一己之私，非常不可取。記者游明煌／攝影
陳姓男子利用擔任創世社會福利基金會基隆分會志工，暗槓4045張中獎發票，兌換或消費得款101萬餘元。法官依侵占罪判有期徒刑1年8月，痛斥把民眾的善心淪為一己之私，非常不可取。記者游明煌／攝影
陳姓男子在創世基金會基隆分會擔任志工，暗中將四○四五張中獎發票藏入口袋，不法獲利一○一萬餘元，直到國稅局發現異常，認為不可能這麼好運，通知創世才曝光。

法官批陳男把民眾善心淪為己私，近日依侵占罪判刑一年八月。

判決指出，陳男（四十九歲）二○一八至二○二○年間，擔任創世志工，負責將發票依尾數不同分類、整理、核對是否中獎等相關業務。陳男當志工三個月後，開始趁其他人不注意時，Ａ走中獎發票。

陳男暗槓中獎發票後以為神不知、鬼不覺，拿著發票在基隆市、新北市金山區、萬里區、宜蘭縣內的郵局、超商、加油站、飲食店消費，或是匯入中華郵政戶再提領花用。

財政部北區國稅局發現，陳男異常大量兌換中獎發票，光是二○一九年一至十二月，就兌換六十萬六千四百元，認為不可能這麼好運，二○二○年通知基隆創世基金會，清查才知陳男動手腳，移送調查局基隆市調站偵辦，陳男坦承因缺錢，才當志工找機會犯案。

判決書痛批，陳男利用大眾捐贈統一發票從事公益的善心，以及捐贈者扶助弱勢的信賴，將中獎發票侵吞，淪為一己私利，非常不可取。

創世基隆院長李淑婷表示，陳男是個案，覺得很遺憾，多年來有很多愛心志工不計辛苦人工核對，未來將更嚴謹控管流程，改由正職人員兌獎，志工僅整理。

李淑婷說，兌中的錢會用在植物人安養經費，但自從中獎金額提高為千萬元後，近年捐發票已少三到四成，捐發票衰退對創世影響非常大，呼籲民眾多利用雲端捐贈碼「九一九」捐贈。

基隆 統一發票

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