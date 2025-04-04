妻被迫下海養活子女…尪拋家棄子現年收入僅百元 伸手要扶養費遭拒

台南有名父親於2子女年僅8、9歲時與妻子離異拋家棄子，妻子被迫選擇聲色場所工作才養大子女，如今他落魄潦倒，去年度收入僅100元，反過頭請求2子女按月各給付扶養費1萬元，子女心寒無力扶養僅有血緣關係的父親，台南地院認父親未盡扶養義務情節重大，免除子女扶養義務。

這名父親主張，因他沒有工作、無法生活，也無收入及存款，請求2子女應自今年元旦起至死亡之日止，按月於每月1日前，各給付其扶養費1萬元。

然而，2子女收到多年未見的父親請求給付扶養費的聲請，簡直不敢置信，只好反請求減輕或免除扶養義務。

2子女表示，母親於他們年幼時與父親離異，離異後對他們不聞不問，未盡養育及教養責任，致生活困苦，母親最後僅能選擇聲色場所工作扶養他們，2人在成長過程中充滿辛酸與孤單。一人主張已有家庭及子女，無餘力扶養僅有「血緣」關係的父親。另人則主張父親未曾扶養過他，也不同意負擔其扶養費用。

經台南地院查詢，父親與2子女確為一親等直系血親尊親屬，有戶籍謄本為憑，另依父親稅務電子閘門財產所得調件明細表記載，112年度所得收入僅有100元，已達不能維持生活程度。至於子女分別從事美髮及會計工作，各其有各自家庭，尚須扶養母親，稱無餘力支付父親生活所需相關費用。