快訊

「抱歉來晚一天」美課我32%關稅 卓榮泰880億協助方案「9大面向及20項措施」

妻被迫下海養活子女…拋家夫如今年收入僅百元 伸手討扶養費遭拒

最重判死刑！南韓尹錫悅下台後將面臨內亂罪審判

聽新聞
0:00 / 0:00

妻被迫下海養活子女…尪拋家棄子現年收入僅百元 伸手要扶養費遭拒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名父親於2子女年僅8、9歲時與妻子離異拋家棄子，妻子被迫選擇聲色場所工作才養大子女，如今他落魄潦倒，去年度收入僅100元，反過頭請求2子女按月各給付扶養費1萬元，子女心寒無力扶養僅有血緣關係的父親，台南地院認父親未盡扶養義務情節重大，免除子女扶養義務。

這名父親主張，因他沒有工作、無法生活，也無收入及存款，請求2子女應自今年元旦起至死亡之日止，按月於每月1日前，各給付其扶養費1萬元。

然而，2子女收到多年未見的父親請求給付扶養費的聲請，簡直不敢置信，只好反請求減輕或免除扶養義務。

2子女表示，母親於他們年幼時與父親離異，離異後對他們不聞不問，未盡養育及教養責任，致生活困苦，母親最後僅能選擇聲色場所工作扶養他們，2人在成長過程中充滿辛酸與孤單。一人主張已有家庭及子女，無餘力扶養僅有「血緣」關係的父親。另人則主張父親未曾扶養過他，也不同意負擔其扶養費用。

經台南地院查詢，父親與2子女確為一親等直系血親尊親屬，有戶籍謄本為憑，另依父親稅務電子閘門財產所得調件明細表記載，112年度所得收入僅有100元，已達不能維持生活程度。至於子女分別從事美髮及會計工作，各其有各自家庭，尚須扶養母親，稱無餘力支付父親生活所需相關費用。

法官認父親無正當理由對子女未盡扶養義務，其情節已達重大程度，駁回父親聲請外，也免除子女扶養義務。

台南地院認父親無正當理由對子女未盡扶養義務，其情節已達重大程度，駁回父親聲請外，也免除子女扶養義務。圖／本報資料照
台南地院認父親無正當理由對子女未盡扶養義務，其情節已達重大程度，駁回父親聲請外，也免除子女扶養義務。圖／本報資料照

子女 扶養費

延伸閱讀

司機侵占吳桐潭義子「乾峰」現金290萬 10小時尋回…判刑6月

丈夫60萬存款過世後突被「清零」妻崩潰 銀行解釋令人傻眼

影／最後一次花錢是10年前 她沒存款、不購物喜過「0元生活」

圓孔蓋高低差⋯台南女攤商慘摔車骨折 市府、中華電信都得賠

相關新聞

妻被迫下海養活子女…尪拋家棄子現年收入僅百元 伸手要扶養費遭拒

台南有名父親於2子女年僅8、9歲時與妻子離異拋家棄子，妻子被迫選擇聲色場所工作才養大子女，如今他落魄潦倒，去年度收入僅1...

摸彩抽中Gogoro！男子答不出「手機號」被取消 氣炸提告敗訴

高雄市一名賴姓男子2022年參加高雄在地知名連鎖超市「愛國超市」的摸彩活動，幸運抽中一輛Gogoro，但賴男卻回答不出手...

志工A四千張發票中百萬 基隆創世：不再由志工兌獎

聯合報今天獨家報導陳男在創世基金會基隆分會擔任志工時，暗槓4045張中獎發票不法獲利101萬餘元，法官依侵占罪判有期徒刑...

男初三逛夜市伸進乞討箱「抓一把」 落網花得只剩48元

33歲簡姓男子今年農曆大年初三凌晨逛桃園觀光夜市，見行動不便臥地乞討的呂姓街友身前的乞討箱內有收穫，竟趁機抓一把零錢，呂...

司機侵占吳桐潭義子「乾峰」現金290萬 10小時尋回…判刑6月

太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰前年底由賈姓司機開車載往台南市中西區牛肉湯店，告知車上有放錢、不可以亂停車，賈男...

黃牛集團鎖定周杰倫演唱會海內外狂撈358萬 卻不服財產被扣這麼多

藝人周杰倫去年底在台北舉辦演唱會，門票開賣前夕引起全台搶票熱潮，台中檢警抓到專業級黃牛集團，會提供人頭讓工程師以程式大肆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。