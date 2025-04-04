摸彩抽中Gogoro！男子答不出「手機號」被取消 氣炸提告敗訴

高雄市一名賴姓男子2022年參加高雄在地知名連鎖超市「愛國超市」的摸彩活動，幸運抽中一輛Gogoro，但賴男卻回答不出手機號碼，店家撥打摸彩券上號碼也是空號，因此取消他中獎資格，賴男一狀告上法院要求超市應給他一輛中獎機車，但法官認為店家作法並無不妥，判他敗訴。

判決書指出，位於高雄市大寮區的愛國超市鳳林店在2021年11月27日到2022年3月5日舉辦「鴻運開幕大摸彩」，民眾只要消費滿399元，就能獲得一張摸彩券，最大獎是Gogoro VIVA電動機車。

摸彩開獎當天，由超市的孫姓店長負責抽出獎項，店長為了確認抽出的摸彩券是否為真，因此當場詢問當天也在開獎現場幸運抽中電動機車的賴姓男子，沒想到賴男竟回答不出摸彩券上的手機號碼，甚至店長當場撥打摸彩券上的手機號碼卻是空號。

賴男稱他已經忘記在摸彩券上留存的手機號碼是幾號，也不知道為什麼是空號，並稱因為手機號碼根本用不到，但店家卻起疑，認為賴男的摸彩券可能是偽造，因為手機號碼應可輕易、正確回答，賴男卻回答不出來，因此當場取消賴男中獎資格重新抽獎。

賴男不服，將超市告上法院，他主張自己抽中機車，超市就應該依照活動要點交付機車給他。不過超市也主張，賴男回答不出號碼且是空號，才會認定中獎摸彩券非賴男所有，且可能遭竄改，在無法確定賴男是中獎人情況下，賴男已失去領獎資格。

法官審理認為，賴男雖原本中獎，但回答不出留存手機號碼明顯違背常理，摸彩券上本就應該留存正確的電話號碼好供查核及聯絡後續事宜使用，賴男不但留空號，且無論是不是空號，也應該知道留存號碼為何。