志工A四千張發票中百萬 基隆創世：不再由志工兌獎

聯合報今天獨家報導陳男在創世基金會基隆分會擔任志工時，暗槓4045張中獎發票不法獲利101萬餘元，法官依侵占罪判有期徒刑1年8月，引發民眾議論。創世基隆院院長李淑婷下午回應，覺得很遺憾，將有更嚴謹的控管流程，未來兌獎的部分就不由志工來處理。

自從財政部提高統一發票為千萬大獎後，創世近年來收到捐贈發現已少三到四成，募捐已相當不易。又發生陳男在創世基金會基隆分會擔任志工時，暗槓4045張中獎發票不法獲利101萬餘元情事，引發民眾討論。

創世基隆院院長李淑婷今天下午回應說，此案是因為國稅局發現有異通知他們，發生這樣的事情覺得很遺憾，但只是個案，還是有很多志工熱心幫忙整理、兌發票。未來針對兌發票的流程會更嚴謹，目前回收各地捐贈桶回來後還是要人工核對，鼓勵民眾多利用雲端電子發票捐贈碼「919」捐贈。

李淑婷表示，平時志工就是有時間就會來服務，現在統一發票也沒有那麼容易中獎，要靠人工一張一張整理、兌獎，如果有兌中錢會用在植物人的安養經費，包括耗材、尿布、奶粉較大宗，也會用於修繕。