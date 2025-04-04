他超商領超輕包裹…條碼一刷竟要5萬1千元 店員機靈報警阻詐

台南年約50歲方姓男子昨中午前往超商取貨，店員發現他取貨過程中不斷通電話，內容涉及包裹，包裹重量異常輕巧，經員工刷條碼確認竟需支付高達5萬1000元有異，通報警方到場，發現電話另一端傳來明顯的大陸口音且藥品未經衛福部許可，確認為網購偽藥詐騙後及時攔阻。

警方調查，方男日前在臉書瀏覽時，看到一則保健食品廣告，並與自稱「雲水禪心」的林姓女教授聯繫。對方聲稱其販售的藥品經過「藥監局」檢驗，對健康有益，他聽聞後毫不猶豫地下訂購買。

昨中午方男前往超商取貨時，店員發現他在取貨過程中不斷通電話，內容涉及包裹，並且包裹重量異常輕巧。當員工刷條碼確認後，發現該包裹竟需支付高達5萬1000元覺得可疑，機警地通報市警五分局實踐派出所。

警員楊慶章趕抵現場時，方男仍在與對方通話，電話另一端傳來明顯的大陸口音外，檢視雙方對話紀錄，內容提及「藥物幫你調配好，藥監局檢驗合格後就會給你發出去」。然而，台灣藥品均需經過衛福部食品藥物管理署檢驗合格，再加上未經許可輸入偽藥，可能含有未經核准的化學成分，恐危害健康，確認是常見網購偽藥詐騙。

方男表示，他是一名虔誠佛教徒，因對方暱稱「雲水禪心」，並使用看似有修行的照片，讓他誤以為對方值得信賴，才會落入詐騙陷阱。所幸超商員工與警方即時介入，才免於受害。