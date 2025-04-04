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司機侵占吳桐潭義子「乾峰」現金290萬 10小時尋回…判刑6月
太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰前年底由賈姓司機開車載往台南市中西區牛肉湯店，告知車上有放錢、不可以亂停車，賈男把車子停放附近停車場，竟將置放車內560萬元現金中290萬元取走，10小時後被警方尋獲後歸還290萬元，法官認他犯業務侵占罪判刑6月。
據調查，賈男因違反廢棄物清理法、傷害、重傷害等案件，分別於2021年12月間有期徒刑易科罰金、2019年12月間有期徒刑執行完畢。賈男表示，擔任洪乾峰的司機，稱因工作環境問題對洪不滿，才會這麼做。他於法院審理時辯稱，純粹是洪乾峰的司機，沒有在替他保管錢。
檢警調查，洪於前年12月22日攜帶現金570萬元，其中10萬元放在身上，其餘560萬元則放置在賈駕駛轎車內，並告知賈「車上有放錢、不可以亂停車」。
賈隔天晚間6時45分許開車載洪及同行友人前往台南市中西區牛肉湯，待洪等人下車後，先將轎車停放至附近停車場，隨即將車鑰匙1把及置放在車內560萬元現金中的290萬元取走，並徒步離開。
洪後來聯絡不上賈後才發現遭現金及車子遭侵占，報警處理。警方循線查得轎車停放地點，並於安南區旅館內發現賈，經其同意後搜索房間，扣得現金290萬元及轎車鑰匙1把，均已發還洪。
台南地院指出，賈擔任洪的司機，僅負責駕駛，雖有不可亂停車負有車上現金安全之責，也屬臨時附隨的駕駛業務。法官認他同一時地，一行為而觸犯普通侵占、業務侵占2罪名，從重依業務侵占罪處斷。
台南地院審酌，賈侵占財物以示對洪不滿動機，是洪受雇司機，有傷害等前科，侵占時間僅約10小時即為警查獲，已返還現金290萬元及轎車鑰匙，坦承犯後態度等一切情狀，法官認他犯業務侵占罪判刑6月，可易科罰金。
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