黃牛集團鎖定周杰倫演唱會海內外狂撈358萬 卻不服財產被扣這麼多

藝人周杰倫去年底在台北舉辦演唱會，門票開賣前夕引起全台搶票熱潮，台中檢警抓到專業級黃牛集團，會提供人頭讓工程師以程式大肆搶票，依文化創意產業發展法送辦外，後續再向法院聲請扣押犯罪所得358萬元，邱姓嫌犯等3人不服抗告被駁回。

台中檢警去年10月透過大數據分析，掌握搶票工程師使用搶票機器人程式，經改良用於各大售票平台，提前在周杰倫演唱會門票開搶前就鎖定相關嫌疑人，同月23日開搶時兵分多路赴新北、桃園、台中及台南等地抓到5名黃牛。

警方發現，多名黃牛都是工程師，甚至是集團性黃牛，專門從事國、內演唱會、表演活動搶票，這次周杰倫演唱會最貴的搖滾區還開到原價再加1萬5000元高價。

其中邱姓、劉姓及陳姓黃牛不服被扣押358萬元財產提抗告，主張他們3人所涉的非法搶票設備都在國外，非我國境內，透過該設備、 程式所搶的票種大多是國外演唱會，是否有歸屬我國管轄權也有疑義。

邱等人說，他們在偵查中已如實交代客觀事實，犯罪所得遠遠低於200萬元，並無扣押必要，認為台中地院一審裁定有違誤。

台中高分院二審查，邱等人犯行均在中華民國境內，且是透過縝密規畫、成員層層分工，又以邱為首負責販售票券從中獲取不法利得，並分配集團內部利益，邱還會提供人頭資料，讓劉、陳等工程師在夠票期間使用程式大量搶票，自屬數人共犯罪之相牽連案件。

二審認為，全案經台中市刑大報請台中地檢署許可後，向台中地院一審聲請扣押其等財產，一審法院應有審判權、管轄權。