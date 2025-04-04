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發票提高獎金創世發票少3成 雲端捐贈碼919減人工核對

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子在創世基金會基隆分會擔任志工時，暗槓4045張中獎發票兌換或消費得款101萬餘元，法官依侵占罪判有期徒刑1年8月。創世基隆院表示，陳男是單純個案，多年來仍有很多愛心志工長年投入，不計辛苦人工核對。但近年來捐發票已少三到四成，募捐已相當不易，呼籲民眾多利用雲端捐贈碼「919」捐贈。

創世基隆院表示，陳男是單純個案，依法處理，多年來有很多愛心志工長年投入，不計辛苦。近年來因為財政部提高中獎金額後，各地捐贈發票的數量已少三到四成，但目前各地收回來的發票捐贈箱，還是要志工以人工方式整理、核對有無中獎。目前基金會募捐統一發票已相當不易，但還是有很多愛心民眾支持。

創世在官網表示，自民國82年起推動「順手捐發票 救救植物人」，發動各行各業加入此愛心行善活動，並邀請義工投入募集和兌獎的行列。

創世表示，捐發票是台灣獨有的社會公益價值，即使時代改變，雲端發票漸普及，但捐贈發票管道多元，選擇以下方式，仍可隨時、隨地、隨手獻愛心，幫助植物人，盼民眾繼續支持。

創世說，在開立電子發票的實體店家結帳時，民眾可告知店員要捐給創世基金會的捐贈碼「919」(救一救)，雲端電子發票即捐至創世。可請將創世捐贈碼或專屬貼紙列印出來貼在常使用的卡片上，或儲存於手機內，結帳時主動出示供店員掃描條碼，便能將發票捐給創世。

創世表示，手機下載財政部的「統一發票兌獎」APP並註冊帳號，點選捐贈專區，捐贈碼設定搜尋「919」或「創世」，確認後勾選即設定完成。消費結帳時，出示此捐贈條碼供店員掃描，也可完成電子發票捐贈。

統一發票提高獎金後創世發票少3成，可用雲端捐贈碼「919」捐贈，減少人工核對。記者游明煌／攝影
統一發票提高獎金後創世發票少3成，可用雲端捐贈碼「919」捐贈，減少人工核對。記者游明煌／攝影

基隆 愛心 電子發票

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