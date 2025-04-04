獨／太好運？創世志工暗槓4千張發票中百萬獎金 法官判刑批：非常不可取

陳姓男子在民國107到109年於財團法人創世社會福利基金會基隆分會擔任志工，負責核對統一發票，他暗中將4045張中獎發票藏入口袋，兌換或消費得款101萬餘元。直到國稅局發現異常，認為不可能「這好運」，通知創世才曝光。法官批陳男把民眾的善心淪為一己之私，濫用愛心，非常不可取，依侵占罪判有期徒刑1年8月。

基隆地院判決書指出，陳男（49歲）民國107年7月至109年7月間，在財團法人創世社會福利基金會基隆分會擔任志工，負責將統一發票依尾數不同進行分類、整理、核對是否中獎等相關業務。

依創世基金會規定流程，中獎的發票都由基隆創世基金會用於各種公益社會活動，從各地民眾捐贈的發票中如有發現中獎發票，應交給創世基金會的工作人員核對無誤後，由基金會行政祕書，持中獎發票至指定金融機構兌換獎金，並將獎金存入創世基金會或附設機構的安養帳戶內。

判決指出，陳男在核對工作期間，趁其他人員不注意時，把中獎發票暗藏放入口袋，107年10至11月侵占365張，兌得9萬200元；107年12月侵占858張，兌得22萬3800元；108年1至12月侵占2482張，兌得60萬6400元；109年1至8月侵占340張，兌得9萬5000元。陳男共侵占中獎發票4045張，取得金額共101萬5400元。

陳男暗槓中獎發票後以為神不知、鬼不覺，拿著發票在基隆市、新北市金山區、萬里區、宜蘭縣內的郵局、超商、加油站、飲食店等消費或匯入他中華郵政帳號再提領。

但財政部北區國稅局發現陳男異常大量統一發票中獎，認為不太可能這麼好運，2年內可中4千多張發票，109年通知基隆創世基金會，經調監視器全面清查後驚覺陳男侵占大量發票，經報請調查局基隆市調站偵辦，經檢方起訴，陳男坦承因缺錢當志工找機會犯案。

法官審理指出，陳男利用社會大眾捐贈統一發票從事公益的善心，及捐贈者扶助弱勢的信賴，淪為一己私利，將中獎發票侵吞非常不可取。判陳男有期徒刑1年8月，並追繳101萬不法所得，沒有易科罰金，得入獄服刑。