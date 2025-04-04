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高雄男嫌吵當街摔死狗…動保處驗屍討公道 重罰20萬還判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名許姓男子去年7月只因為家中飼養的寵物狗吠叫，竟當街徒手把狗兒摔死，遭民眾向高雄市府動保處陳情，動保人員事後安排驗屍查小狗死因，由檢察官提起公訴，法官依違反動保法判處他有期徒刑2個月，同時處罰金20萬元。

判決書指出，這名僅國中學歷的許姓男子平時寄住在姑姑家，以割草維生，去年7月12日晚上7時許，因為姑姑家中飼養的小狗不斷吠叫，許男認為小狗亂吠、沒辦法教，竟然直接上前徒手抱起小狗便摔打，導致小狗當場吐血、失禁。

因許男就在住處前犯案，遭人目擊向高雄市府動保處通報，動保處接獲通報後前往查看，動保處人員到場時只見小狗已經奄奄一息、虛弱及口鼻流血，只能先立即將小狗送醫治療，但因為小狗傷勢過重，7月15日便不幸死亡。

動保處隨即安排驗屍解剖，發現小狗右側頭顱骨裂傷、全身肌肉大範圍變性損傷與充鬱血，研判事發後小狗死因為頭顱骨折出血，伴隨肌肉大量肌紅素或鉀離子融出，造成腎臟肌紅素性腎病與高血鉀性心臟衰竭而導致死亡。

許男摔死狗後坦承犯行，法官審理認為他故意傷害動物，導致動物重要器官功能喪失，違反動保法故意傷害動物罪及刑法損壞他人之物罪，且手法是徒手摔死狗，顯不尊重動物生命權，因此判處他2個月有期徒刑，併科罰金20萬元，全案仍可上訴。

高雄男子情緒失控摔死家中飼養的寵物狗，遭依違反動保法判刑並開罰。示意圖／生成式AI製圖
高雄男子情緒失控摔死家中飼養的寵物狗，遭依違反動保法判刑並開罰。示意圖／生成式AI製圖

動保法 動物 高雄市

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