高雄男嫌吵當街摔死狗…動保處驗屍討公道 重罰20萬還判刑

高雄市一名許姓男子去年7月只因為家中飼養的寵物狗吠叫，竟當街徒手把狗兒摔死，遭民眾向高雄市府動保處陳情，動保人員事後安排驗屍查小狗死因，由檢察官提起公訴，法官依違反動保法判處他有期徒刑2個月，同時處罰金20萬元。

判決書指出，這名僅國中學歷的許姓男子平時寄住在姑姑家，以割草維生，去年7月12日晚上7時許，因為姑姑家中飼養的小狗不斷吠叫，許男認為小狗亂吠、沒辦法教，竟然直接上前徒手抱起小狗便摔打，導致小狗當場吐血、失禁。

因許男就在住處前犯案，遭人目擊向高雄市府動保處通報，動保處接獲通報後前往查看，動保處人員到場時只見小狗已經奄奄一息、虛弱及口鼻流血，只能先立即將小狗送醫治療，但因為小狗傷勢過重，7月15日便不幸死亡。

動保處隨即安排驗屍解剖，發現小狗右側頭顱骨裂傷、全身肌肉大範圍變性損傷與充鬱血，研判事發後小狗死因為頭顱骨折出血，伴隨肌肉大量肌紅素或鉀離子融出，造成腎臟肌紅素性腎病與高血鉀性心臟衰竭而導致死亡。