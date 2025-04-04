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中捷隨機砍人二審將宣判 洪男不忘討回Switch遊戲機

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

屏東洪姓男子自稱在校被霸凌，刻意選在鄭捷案10周年當天跑到台中捷運隨機砍人，釀長髮哥許姓男子、呂姓少年被砍傷，法院一審依殺人未遂等罪判他10年，二審月底將宣判；洪不忘聲請發還他被扣押的Switch遊戲機等物，二審以與犯罪無關，裁定准予發還。

台中地檢起訴指出，洪男（20歲）護專肄業自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年當天，今年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人。

台中地院ㄧ審認為，洪因精神疾患多次輕生未果，又因師長指責而心生憤怒，藉由在公眾場所殺害不特定人、釀心生畏懼，以達到自我毀滅目的，且在密閉捷運上犯案持刀隨機揮砍乘客，手段凶殘，嚴重危害社會治安，依2個殺人未遂、1個恐嚇公眾罪判他10年。

洪男現仍在羈押中，他主張因殺人未遂案被警方扣押身分證、駕照、Switch電子遊戲機、4片Switch遊戲片、IPhone手機、相機穩定器、耳機、藍芽喇叭、皮包、充電線及1個黑色手提袋。

洪表示，他一審經台中地院判決有罪，但扣押物並沒有被宣告沒收，認為已無扣押必要，依法聲請准予發還他。

台中高分院二審查，洪男因殺人未遂案，經警方當天在台中捷運水安宮站436櫃之11號，扣得洪男以上物品，另洪被起訴、一審依殺人未遂罪判10年，上訴後目前審理中，預計4月23日宣判。

二審認為，洪男被扣押的物品，在一審判決中就就說明無證據和犯罪有關，也非依法應沒收之物，因此不宣告沒收。

二審考量，無證據顯示扣案物是洪男犯罪所用或犯罪預備，也與犯罪無關，且檢察官當時也沒有請求諭知沒收，難認有繼續留存必要，認為洪聲請有理由，裁定全數發還。

洪男在台中捷運隨機砍人一審被判刑10年，二審月底將宣判，他近日聲請發還被扣押的Switch遊戲機等物獲准。圖／報系資料照
洪男在台中捷運隨機砍人一審被判刑10年，二審月底將宣判，他近日聲請發還被扣押的Switch遊戲機等物獲准。圖／報系資料照

台中捷運 殺人未遂 鄭捷

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