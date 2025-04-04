出生足月男嬰遺棄紙箱致死 嘉檢聲押生母遭駁考慮抗告

1名男嬰昨天陳屍嘉義縣布袋鎮某廢棄民宅前紙箱，警方找到母親，依遺棄致死罪嫌法辦，嘉義地檢署晚間複訊後，向法院聲請羈押，法院考量無羈押必要性駁回聲請，檢方說，待收到裁定書決定是否提抗告。

法院說，男嬰生母坦承犯行，考量其經濟條件甚差，無法具保，遭檢察官聲押，確實難以達到逃亡經濟能力。而她尚需要扶養幼女及父母，感情上確實有強烈羈絆，雖涉犯重罪，應無逃亡疑慮。

法院指出，男嬰生母棄置嬰兒，知悉死亡後，為其清洗，甚至放到乾淨的紙箱內，大致符合她所要表達送行心意，難以認為是湮滅證據。最後考量刑事訴訟法意旨，被告生產後未滿2月，如無必要則不得羈押，因此，駁回檢察官聲請羈押。

但檢方表示，男嬰生母涉及遺棄致死等罪嫌，認為有高度逃亡可能性，以及有湮滅證據事實，才向法院聲請羈押。男嬰預計9日解剖，釐清確切死因。

布袋警分局說，有名布袋鎮民昨天上午徒步到住家後方準備騎乘機車上班，在廢棄民宅前看見1個半掩蓋的洗衣精紙箱，上前查看驚見紙箱內有1名赤裸男嬰，立即通報警消，因男嬰已明顯死亡未送醫。昨天下午相驗，男嬰赤裸，無任何掩蓋衣物，初步檢視無外傷，身上有屍斑，臍帶未切除，加上附近住戶並無聽到啼哭聲，懷疑男嬰是死亡後被棄置現場。