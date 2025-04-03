桃警連假前強力取締噪音車 騎士改管3度被抓噴飛萬元

清明連假達4天，桃園市環保局與桃園分局提前於昨、前日聯合執行噪音車稽查勤務，結合取締酒駕執行。鄭姓男子騎乘改裝機車噪音超標，因是第3次違規，遭從重裁處9千元，另使用非原廠排氣管未依規定認證登記再開罰，共噴飛萬元。

環境部與交通部訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」及修訂「道路交通安全規則」，藉由中央源頭控管修法與地方嚴格執法相結合，達到源頭控管和末端輔以取締稽查效果。桃園市環保局統計，環警監聯合執行「靜桃計畫」相關陳情減量達31.3%。

桃園警方昨晚在慈文路風禾公園攔查一輛普通重型機車，檢測噪音標準為90分貝，測得95分貝，超標5分貝，但是鄭姓男駕駛已是第3次違反，依噪音管制法第8條從重裁處9千元；另員警經查詢發現該機車使用非原廠排氣管未依規定認證、登記，又依道路交通管理處罰條例第16條1項1款，再裁處900元至1800元罰鍰，2項違規加總噴飛1萬元。

另外警方在桃園區陽明公園附近發現一名男子騎乘機車未開大燈，經攔查不停車受檢，員警開立警示燈尾隨該車後方，趨近攔查時該男子突然棄車逃逸，員警邊追邊喊支援，盤查後為越南籍逃逸移工，且身上散發濃厚酒味，經酒測也超標，員警開單告發當場拔牌扣2年。