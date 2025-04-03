不滿大罷免？嗆議員服務處「下一個槍斃的就是你們」 男下場曝光

大罷免風潮引起民眾惴惴不安，桃園市議員黃瓊慧服務處今年2月間接獲不明男子去電嗆「下一個槍斃的就是你們」，桃園警方根據市內電話循線將李姓男子拘提到案，桃園地檢署偵結，依恐嚇危害安全罪起訴。

起訴指出，家住桃園區的38歲李姓男子，今年2月7日中午12點55分，疑似看完午間新聞後，在家中以自己申辦的市內電話門號，撥打電話至民進黨桃園市桃園區議員黃瓊慧的服務處抱怨。

正巧由議員的黃姓男助理接聽電話，李男於是向黃男恫稱：「你們都在亂搞，下一個槍斃的就是你們」等語，以此加害生命、身體之事恐嚇黃男，使黃心生畏懼，於是報警處理。

桃園警分局據報，緊急調閱通聯記錄，發現撥入的電話是支市內電話，根據電話申登資料，發現電話申登人為李姓民眾，安裝地點位於桃園區某巷內公寓，相關資料釐清後，當晚8點以檢方開立的拘票前往查緝，將李男拘提到案。

李男於警詢及偵查中，對於市內電話申辦人，以及當天中午以家用電話致電給桃園市議員黃瓊惠服務處的都是他，也承認電話中的卻說過那句「下一個槍斃的就是你們」等語。